Suzuki Music Party con Amadeus: la scaletta e gli ospiti della serata su Nove

Martedì 17 settembre, all’arena Allianz Cloud a Milano, si terrà il Suzuki Music Party. Un evento musicale condotto da Amadeus e Ilenia Pastorelli, in cui 15 artisti si alterneranno sul palco presentando in anteprima le loro hit, tra cui Emma, Lazza, Achille Lauro. Di seguito la scaletta completa della serata e quando poterlo vedere in tv.