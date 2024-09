Amadeus svela la data di inizio di Chissà chi è sul NOVE: “Oggi è un giorno importante per me” Amadeus saluta i suoi followers di Instagram con un video in cui annuncia la data di partenza del suo game show, Chissà chi è, in onda sul NOVE. Si tratta del format I soliti ignoti con una variazione nel titolo. Nello stesso giorno, subito dopo, il conduttore sarà in onda con Suzuki Music Party: tutte le novità annunciate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Amadeus con un video pubblicato su Instagram pochi minuti fa ha augurato la buona domenica ai suoi followers e ha svelato un particolare inedito sul programma con il quale esordirà sul canale NOVE. Si tratta di quelli che tutti conoscono come I Soliti Ignoti che, però, ha cambiato titolo per la rete Discovery in Chissà chi è. Il conduttore ha annunciato la data di partenza ufficiale, fissata per il 22 settembre. Subito dopo il game show, andrà in onda in prima serata sul NOVE Suzuki Music Party, lo show nel quale 15 cantanti presenteranno in anteprima televisiva i propri successi dell'autunno. Ecco le novità annunciate da Amadeus.

Le parole di Amadeus: quando inizia Chissà chi è

"Oggi domenica 1 settembre, un giorno molto importante per me. È l'inizio di una nuova avventura professionale all'interno di Discovery, del canale NOVE", con queste parole Amadeus ha parlato ai suoi followers su Instagram questa mattina di domenica 1 settembre. Il conduttore torna in tv, sul canale NOVE, con un programma amato dagli italiani, I Soliti Ignoti, che però cambia titolo. Il suo nome sarà Chissà chi è e partirà con la messa in onda dal 22 settembre. Queste le parole del presentatore: "Sul NOVE troverete me e tutta la programmazione della rete. Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti, un gioco divertente che ho condotto per tanti anni. Ricordate? Dovete indovinare i mestieri di 8 identità, poi capire chi di loro è parente del parente misterioso. È il gioco che tutti voi conoscete, cambierà soltanto il titolo. Diventa Chissà chi è. Dirò "Chissà chi è l'idraulico, chissà chi è il medico? e noi ci divertiremo a scoprire il mestiere di queste 8 identità".

Suzuki Music Party il 22 settembre sul NOVE: gli annunci di Amadeus

Subito dopo Chissà chi è, domenica 22 settembre, andrà in onda Suzuki Music Party, lo show musicale nel quale 15 cantanti presenteranno in anteprima televisiva i loro successi dell'autunno. Amadeus nel lungo video condiviso su Instagram ha rivelato che non si tratta di "una gara ma una grande festa musicale". Alla conduzione al suo fianco ci sarà Ilenia Pastorelli e tra gli artisti pronti a portare le loro nuove hit sul palco anche Anna e Tananai: "In settimana vi darò l'elenco completo dei cantanti", le parole del conduttore che ha poi concluso ricordando l'appuntamento di ottobre con La Corrida:

A fine ottobre ci vedremo con La corrida, sul NOVE, programma storico della televisione. Vi aspetto domenica 22 settembre sul NOVE alle 20.30 con Chissà chi è e subito dopo con Suzuki music party.