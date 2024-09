video suggerito

Suzuki Music Party su NOVE: data e orario, prezzo biglietti e chi sarà la conduttrice con Amadeus Martedì 17 settembre, all'arena Allianz Cloud a Milano, si terrà il Suzuki Music Party. Un evento musicale condotto da Amadeus e Ilenia Pastorelli, in cui 15 artisti si alterneranno sul palco presentando in anteprima le loro hit. Sarà possibile vederlo su Nove domenica 22 settembre. Ecco quanto costano i biglietti, come acquistarli e gli orari.

A cura di Elisabetta Murina

Martedì 17 settembre, all'arena Allianz Cloud di Milano, arriva il Suzuki Music Party. Si tratta di un evento musicale condotto da Amadeus, affiancato da Ilenia Pastorelli, che sarà poi trasmesso su Nove domenica 22 settembre. Sarà ufficialmente il debutto del conduttore sulla nuova rete televisiva dopo l'addio alla Rai. I biglietti della serata sono disponibili dal 2 settembre sul sito di TicketOne. Tanti gli ospiti presenti sul palco, che riproporranno i loro tormentoni e presenteranno in anteprima le nuove hit dell'autunno. Tra questi ci saranno Anna e Tananai.

Suzuki Music Party, gli ospiti della serata: confermati Anna e Tananai

Tananai e Anna ospiti del Suzuki Music Party

Quindici gli ospiti che si alterneranno sul palco del Suzuki Music Party, in diretta dall'Allianz Cloud di Milano il prossimo 17 settembre. Tra i tanti, per il momento, confermati Anna e Tananai. Ad annunciarli lo stesso Amadeus, che ha pubblicato un video sui suoi canali social svelando la presenza dei due artisti. Nel condurre la serata, al suo fianco, ci sarà l'attrice romana Ilenia Pastorelli.

Quanto costano i biglietti e come acquistarli

I biglietti per il Suzuki Music Party sono disponibili sul sito di Ticket One a partire dal 2 settembre. Per acquistarli è necessario accedere al sito e selezionare la tipologia di posto che si preferisce, Anello A o Anello B. I posti non sono numerati. Il prezzo varia da 49 euro a 59 euro a seconda della scelta che si effettua.

Come vedere in replica l'evento Suzuki Music Party

La serata si svolgerà martedì 17 settembre in diretta all'Allianz Cloud a Milano. Per chi non riuscisse ad acquistare i biglietti, sarà possibile vedere l'evento anche in tv in replica. L'appuntamento è domenica 22 settembre in prima serata su Nove, la rete televisiva in cui Amadeus lavorerà nella prossima stagione televisiva.

Amadeus debutta sul NOVE dopo l’addio alla Rai

La stagione televisiva che sta per partire sarà per Amadeus ricca di cambiamenti. Dopo anni in Rai, il conduttore ha firmato il passaggio a Nove siglando un contratto di quattro anni. "Ho deciso di contattarlo dopo l’ultimo Festival di Sanremo. Il nostro amministratore delegato Alessandro Araimo e io abbiamo fatto un racconto convincente, con una prospettiva di almeno quattro anni", aveva spiegato Laura Carafoli, responsabile dei contenuti per Italia e Spagna di Warner Bros, in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. A partire dal prossimo 22 settembre, Amadeus sarà conduttore di Chissa chi è, programma molto simile al format Rai i Soliti Ignoti.