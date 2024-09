Il video di Amadeus lascia un indizio sul futuro di Fiorello: è tutto scritto nella maglietta

video suggerito

Amadeus è ufficialmente un conduttore del Nove. Questa mattina, 1 settembre, è partito ufficialmente il suo contratto con la rete del gruppo Warner Bros. Discovery ed è per questo che ha realizzato un video per annunciare i prossimi appuntamenti, tra tutti la data d'inizio di Chissa chi è. Ma c'è anche qualcosa a cui non tutti hanno fatto caso: si tratta di un indizio sul futuro dell'amico Fiorello. Non ci credete? Date un'occhiata alla t-shirt che indossa. È tutto scritto lì.

Il messaggio di Amadeus

Amadeus ha esordito così nel suo video: "Oggi domenica 1 settembre, un giorno molto importante per me. È l'inizio di una nuova avventura professionale all'interno di Discovery, del canale NOVE". La t-shirt, indossata da Amadeus nel video, mostra il volto di Fiorello e la scritta "wanted", "ricercato". Proprio così, il mattatore catanese è il più ricercato dai grandi gruppi editoriali. La Rai farebbe carte false per riaverlo con sé, anche Mediaset lo coccola ma alla fine proprio il Nove potrebbe spuntarla sulla concorrenza, grazie al rapporto d'amicizia e di fratellanza che c'è tra Rosario Fiorello e Amedeo Sebastiani. La maglietta appare come un segnale chiaro: "Ciuri, sei ricercato, ma io so dove sei. E ti vengo a cercare…".

Quando parte il primo programma di Amadeus sul Nove

Chissà chi è è il nuovo nome dei Soliti Ignoti e partirà dal 22 settembre. Con queste le parole, Amadeus ha presentato lo show: "Sul NOVE troverete me e tutta la programmazione della rete. Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti, un gioco divertente che ho condotto per tanti anni. Ricordate? Dovete indovinare i mestieri di 8 identità, poi capire chi di loro è parente del parente misterioso. È il gioco che tutti voi conoscete, cambierà soltanto il titolo. Diventa Chissà chi è. Dirò "Chissà chi è l'idraulico, chissà chi è il medico? e noi ci divertiremo a scoprire il mestiere di queste 8 identità".