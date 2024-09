video suggerito

Incidente ai Power Hits Estate 2024 durante l’esibizione di Irama: cade il cameraman Durante l’esibizione di Irama agli RTL 102.5 Power Hits Estate 2024, il cameraman che stava seguendo l’artista tra il pubblico ha finito per cadere rovinosamente a terra inquadrando il cielo sopra l’Arena di Verona e poi le sedie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso degli ultimi due giorni di eventi del RTL Power Hits Estate 2024, conclusosi ieri con la vittoria della canzone Storie Brevi di Tananai e Annalisa, c'è stato anche un momento sorprendente durante l'esibizione di Irama. Il cantante si è esibito con il brano "Galassie" ed è sceso tra il pubblico per coinvolgere più persone possibile durante la sua esibizione. Ha finito, però, per coinvolgere anche il cameraman che lo stava seguendo con la steady per poter catturare tutto di questa esibizione. Chi era collegato in diretta, a un certo punto, ha visto il cielo dell'Arena di Verona. Il motivo? Semplice: il cameraman è caduto.

La cronaca dell'incidente

Ecco che cosa è successo. Irama stava cantando Galassie, quando un cameraman che lo stava seguendo all'indietro per catturare ogni momento, è caduto e ha fatto rovinare a terra la telecamera. Un incidente che non è passato inosservato neanche a casa, perché per qualche istante i telespettatori hanno visto il cielo sopra l'Arena di Verona e infine le sedie. Un momento molto condiviso soprattutto su X, il caro vecchio Twitter.

Chi ha vinto i premi Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024

Annalisa e Tananai hanno vinto gli Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024 e la loro canzone "Storie brevi" è da considerarsi il tormentone dell'estate 2024. Non sono gli unici, però, ad avere vinto. Il singolo italiano più venduto nel periodo dal 21 giugno 2024 al 29 agosto 2024 è stato "Sesso e Samba": un premio dunque anche a Tony Effe e Gaia, arrivati secondi in classifica generale. Il singolo indipendente più trasmesso dalle radio è stato invece “A Bar Song (Tipsy)” di Shaboozey. Il brano più eseguito, invece, è stato “Sinceramente” di Annalisa. Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2024 all'album più venduto, invece, a Sfera Ebbasta per “X2VR”.