La scaletta del concerto di Annalisa all’Arena di Verona: canzoni e ospiti su Canale 5 Andrà in onda il 5 settembre su Canale 5 in prima serata “Annalisa – Tutti in Arena”. L’evento riprenderà il concerto che si è tenuto a maggio all’Arena di Verona. Tra gli ospiti della serata Elisa, Giorgia, Ernia e Tananai. In scaletta tutti i più grandi successi dell’artista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Andrà in onda giovedì 5 settembre su Canale 5 l'atteso concerto "Annalisa – Tutti in Arena". La serata, che si è svolta alla presenza di 20mila persone con un tutto esaurito, è stata registrata lo scorso 14 maggio nell'Arena di Verona e rappresenta il culmine della carriera di Annalisa. Per l'evento, la cantante ha deciso di ospitare sul palco alcune tra le voci italiane più famose del momento. Tra queste ci sono quella di Elisa, Giorgia e Irama. Con l'esibizione in Arena continua, dunque, il momento d'oro per Annalisa, con una scaletta che ripercorrerà alcuni tra i più grandi successi dell'artista, tra cui “Dieci”, "Mon Amour" e "Bellissima".

La scaletta del concerto all’Arena di Verona

Nel suo concerto, Annalisa ha ripercorso alcuni dei suoi più grandi successi, ma ha anche incluso le ultime canzoni iconiche come "Storie brevi" o alcuni brani degli ospiti che ha scelto di invitare, come "Come saprei" di Giorgia.

Euforia La crisi a Saint-Tropez Se avessi un cuore Un domani Eppure sentire (un senso di te) (con Elisa) Ragazza sola Direzione la vita Movimento lento La genesi del tuo colore (con Irama) Bye Bye Rosso Corallo Tsunami Storie Brevi (con Tananai) Mon Amour Superclassico (ft. Ernia) Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva Vento sulla Luna / Walking on the Moon Tango (con Tananai) Nuda Stelle Bollicine Come saprei (con Giorgia) Tropicana / Disco Paradise Il mondo prima di te / Dieci Sweet Dreams (Are Made of This) Eva+Eva (con Rose Villain) Bellissima Sinceramente Indaco Violento

Gli ospiti del concerto di Annalisa

Annalisa stessa ha definito l'evento come una vera e propria "consacrazione, un sogno realizzato in un luogo simbolico per la musica italiana". Il concerto celebra il successo dell'ultimo album "E poi siamo finiti nel vortice", che ha confermato il suo momento più che positivo dopo il terzo posto a Sanremo 2024. Proprio per questo, Annalisa ha scelto di rendere ancor più memorabile la serata invitando ospiti come Elisa e Giorgia, oltre ad altri artisti del calibro di Irama, Tananai ed Ernia.