video suggerito

A Tale e Quale Show l’imitazione di Annalisa indigna Cristiano Malgioglio: “Amelia di lei non hai niente” Nella puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 27 settembre, Amelia Villano ha imitato Annalisa. La sua performance ha raccolto i complimenti di tutti i giurati, ma ha indignato Cristiano Malgioglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Annalisa è ormai una delle artiste più stimate in Italia. Nella puntata di Tale e Quale Show trasmessa venerdì 27 settembre, la concorrente Amelia Villano si è cimentata con la sua imitazione. Ha interpretato la canzone Sinceramente. La sua performance, però, non ha convinto tutti i membri della giuria. Cristiano Malgioglio, in particolare, è stato decisamente critico.

Amelia Villano imita Annalisa a Tale e Quale Show

Dopo la performance di Amelia Villano, il pubblico le ha fatto una standing ovation. I primi giudizi dei membri della giuria sono sembrati nettamente a suo favore. Alessia Marcuzzi ha commentato: "Bravissima, Amelia è riuscita ad alzare le note ancora di più. Anche le movenze, perfette. Avevi la sua stessa attitudine". Anche Giorgio Panariello si è complimentato per la straordinaria interpretazione. Katia Follesa, giudice speciale, ha commentato: "Sono sconvolta dalla bravura, ti sei calata perfettamente in Annalisa. A un certo punto sembravi lei. E poi l'estensione di voce. Non è una canzone facile. Chi è un cantante qui in giuria per potermelo confermare?". Pronta la frecciatina di Giorgio Panariello a Cristiano Malgioglio: "No, non ci sono cantanti".

Cristiano Malgioglio la demolisce

Cristiano Malgioglio non è apparso entusiasta della performance di Amelia Villano quanto i suoi "colleghi". Il noto paroliere ha spiegato:

Oggi sul mercato Annalisa è la migliore in assoluto, è una grande popstar. È una delle cantanti italiane più ascoltate al mondo. Lei canta e va all'unisono con il ritmo, inoltre ha una voce moderna, squillante, forte, straordinaria, cosa che lei non ha avuto assolutamente.

Dal pubblico è partito un boato di disapprovazione, ma Malgioglio non si è lasciato intimorire e ha replicato a tono: "Potete urlare quanto volete, di Annalisa non aveva nulla, solo il vestito".