Testo e significato di Oh Ma, Rocco Hunt e Noemi scelti da De Martino per il nuovo balletto di Affari Tuoi

Oh ma di Rocco Hunt e Noemi è un’altra delle canzoni che ci ha accompagnato in questa estate ed è stata scelta da Stefano De Martino come nuovo balletto ad Affari Tuoi. Ecco testo e significato della canzone.

Rocco Hunt, Noemi e Stefano De Martino

Stefano De Martino ha scelto Oh Ma, la canzone di Rocco Hunt con Noemi, come nuovo balletto di Affari Tuoi per chi intercetta il pacco da zero euro. La nuova stagione della trasmissione del pre serale di Rai Uno presenta un'altra novità per contrastare il diretto concorrente, ovvero La ruota della Fortuna su Canale 5. La scelta è caduta su una canzone che, nonostante sia uscita un paio di mesi fa, il 20 giugno, cercando di giocarsi la palma come tormentone dell'estate, continua a resistere bene in classifica, soprattutto in quella delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane dove è quinta, tenendosi sempre nelle posizioni di testa in queste ultime settimane. Rocco Hunt, quindi piazza un altro tormentone estivo, confermandosi come uno dei principali hitmaker del Paese e la canzone continuerà a suonare ogni sera, in prima serata, nella trasmissione del suo amico De Martino.

Testo di "OH MA" di Rocco Hunt e Noemi

Guagliuncè

Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma

Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma

Lo so, lo so, lo so, lo so

Sono scappato via di casa

In mezzo ai figli della strada

Però, però, però, però

Non ti ho mai dimenticata

Ti rivedo lì affacciata

Leggi anche Testo e significato di Semplicemente di Sarah Toscano e Mida, il ballo delle insicurezze degli ex Amici 23

Che mi chiami tutte le ore

Suona Pino c"o "Scarrafone"

Mi dà un bacio dalla terrazza

Come se passa la processione

Vola una tovaglia bianca

E tu sei là sola e santa ca me può perdunà

Oi mà, oi mà

Ma dimmi ma (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Ti porto a ballare, ma (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Il cuore fa male, ma stasera il mare non lo sa

Ce fa pazzià, oh ma, oh ma (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Na-na-na-na-na-na (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Madre mia, proteggi la mia via

L'ho vista giù al porto a Santa Maria

Sembrava una dea, ma non lo sapeva

Lungomare malinconia

Non parla, ma gli occhi fanno la spia

E tu lo sai già (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Che sei stata il mio primo amore

Io so' sempre il tuo scarrafone

Mi dai un bacio dalla terrazza

Come se passa la processione

Vola una tovaglia bianca

E tu sei là sola e santa ca me può perdunà

Oi mà, oi mà

Ma dimmi ma (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Ti porto a ballare, ma (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Il cuore fa male, ma stasera il mare non lo sa

Ce fa pazzià, oh ma, oh ma (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Na-na-na-na-na-na (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Vedo un bambino pescare al porto di Santa Maria

Torna una piccola nave, c'è un'altra che va via

Vola una tovaglia bianca

E tu sei la sola santa ca me può perdunà

Oi mà, oi mà

Ma dimmi, ma

Ti porto a ballare, ma

Il cuore fa male, ma stasera il mare non lo sa

Ce fa pazzià, oh ma, oh ma (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Na-na-na-na-na-na (Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma)

Guagliuncè

Il significato di Oh Ma

La canzone è un tipico uptempo estivo, cosa che Rocco Hunt sa costruire molto bene, giocando tra gli stili e i generi. La canzone, che come scriveva Federico Pucci su Fanpage "mentre continua a occhieggiare il Napoli Sound, si ricollega a un fattore latino che sembra saldato alle nostre orecchie", ha un doppio significato, anzi può essere letta in due modi, come spiega lo stesso Rocco Hunt al Corriere del Mezzogiorno: "Oh Ma parla di un amore dedicabile sia alla mamma e sia alla persona che per certi versi ci sopporta". La madre è sicuramente in quella strofa che recita: "Sono scappato via di casa, in mezzo ai figli della strada, Però, però, però, però non ti ho mai dimenticata, ti rivedo lì affacciata" oltre al riferimento a Pino Daniele in quel "Che sei stata il mio primo amore, io so' sempre il tuo scarrafone" ("Ogni scarrafone è bello ‘a mamma suoja" cantava Pino). Ma la madre è anche quella che deve salvarlo da una visione: "Madre mia, proteggi la mia via, l'ho vista giù al porto a Santa Maria. Sembrava una dea, ma non lo sapeva". Oh Ma risuonerà anche alla Reggia di Caserta dove Rocco Hunt canterà con alcuni ospiti il prossimo 11 settembre.