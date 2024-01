Taylor Swift supera Elvis Presley e mette nel mirino i Beatles: i record non sono solo dei numeri Sembra non esserci più spazio per nuovi record di Taylor Swift: la cantante supera Elvis per il numero di settimane in testa alla classifica degli album più venduti. Sono 68, grazie alla posizione #1 di 1989 (Taylor’s Version) nell’ultima settimana del 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taylor Swift e Elvis Presley, foto di Getty Images

Taylor Swift ha battuto nelle scorse ore il record di Elvis Presley per il numero maggiore di settimane trascorse al primo posto nella classifica Billboard 200 come artista solista: sono 68 le settimane in testa, con l'ultima arrivata proprio negli ultimi giorni del 2023 con la prima posizione di 1989 (Taylor's Version). Il progetto, pubblicato lo scorso ottobre, è rimasto in testa per cinque settimane nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti. I dati di Luminate sembrano raccontare l'ennesimo record di Taylor Swift, che non possono che legarsi alla "nuova" rinascita della cantante statunitense, cominciata ad ottobre 2020, dopo la separazione dal suo ex manager Scooter Braun.

Taylor Swift supera Elvis per le settimane in cima alla classifica degli album più venduti

Infatti, la scelta di Swift negli ultimi mesi del 2020 sembra aver aperto le porte a un pubblico ancora più ampio per la cantante, che negli ultimi anni l'ha accompagnata anche nelle nuove registrazioni dei suoi album del passato. Taylor Swift si è aggiudicata questo record a scapito di Elvis Presley, fermo a 67, anche e soprattutto per l'uscita dei quattro nuovi progetti tra il 2020 e il 2023: Folklore (Taylor's Version), ma anche Red, Speak Now e l'ultimo 1989. Una rarità discografica che ha influenzato anche alcune dinamiche nella sua proposta, come la musica dal vivo: basta osservare la narrazione legata alle 151 date del suo ultimo tour, da record, The Eras Tour.

Il record con Prince e la nuova vita di Taylor Swift

E prima di arrivare ai numeri del tour, diventato anche un prodotto cinematografico, distribuito attraverso un accordo privato con AMC Theatres, Taylor Swift è anche diventata, lo scorso luglio, la cantante con il maggior numero di album in testa alla classifica di vendite nella storia, superando Barbra Streisand. Proprio attraverso le nuove registrazioni, le Taylor's Version dei suoi album, Swift è, insieme a Prince, l'unica artista nella storia ad aver avuto cinque progetti nella classifica dei 10 album più venduti negli Stati Uniti. Ciò che i numeri raccontano, svelano solo una delle nuove strade percorse da Swift, che è riuscita negli anni anche a diversificare il suo messaggio, stabilendo comunque un rapporto diretto con il proprio pubblico.

Taylor Swift eletta Persona dell'anno nel 2023 dal Time

Una strategia in cui il simbolismo legato alla sua vita privata è diventato caratterizzante nella sua narrazione, e in cui l'effetto nostalgia dei suoi primi album ha beneficiato anche dei motivi per cui essi sono stati registrati, di nuovo. E se il The Eras Tour, 151 date complessive, ha visto solo nel 2023 la vendita di oltre 4,5 milioni di biglietti, si riesce a comprendere l'effetto, anche dei numeri della cantante, sul pubblico. Un processo che si autoalimenta e che ha reso Taylor Swift "la persona dell'anno" per il Time nel 2023, superando anche re Carlo III e Barbie.

I Beatles ancora troppo lontani

E adesso manca un solo nuovo progetto in testa alle classifiche di vendita a Taylor Swift per mettersi dietro solo ai Beatles come numero di dischi arrivati in prima posizione. Infatti, con un nuovo progetto, che cronologicamente potrebbe essere Reputation (Taylor's Swift), la cantante avrebbe l'occasione di superare i 14 album in testa alle classifiche di Jay-Z, con i Beatles nel mirino con 19 dischi. Con 132, proprio il gruppo inglese sembra irraggiungibile anche per quanto riguarda il numero di settimane in cima alla Billboard 200.