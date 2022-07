Soggiorno gratis i cambio di un libro con dedica: l’iniziativa di un paese in Molise In Molise c’è un paese che offre un soggiorno di vari giorni in cambio di un libro con dedica.

A cura di Redazione Cultura

Quanto vale un libro? Molto più del prezzo di copertina, come sa chiunque ami leggere. E evidentemente vale anche per Macchiagodena, Paese situato nel cuore del Molise che ha dato il via a un'iniziativa per portare turismo in cambio di un libro. Il progetto creato dal Comune molisano, infatti, si chiama "Portami un libro e ti regalo l'anima" e dà la possibilità a chiunque di "presentare la richiesta per trascorrere una vacanza gratuita per 2 persone (per 3, 4 o 5 giorni) con il solo impegno di portare con sé un libro" come si legge nella chiamata sui social e nel regolamento di questo concorso particolare.

Il Comune ha approvato il progetto che prevede che prevede "la concessione di non meno di 30 (trenta) pernottamenti gratuiti per due persone presso una struttura turistica (B&B, casa vacanza, agriturismo, affittacamere) per tre, quattro o cinque notti durante il periodo compreso fra il 21 luglio 2022 ed il 15 ottobre 2022". La richiesta va fatta entro il prossimo 12 luglio e ovviamente prevede esclusivamente la concessione del solo pernottamento, mentre per usufruire degli altri servizi, come il mangiare, le spese sono a parte. Chi sarà scelto per godere di questa occasione, quindi, dovrà solo portare con sé un libro con dedica e con la motivazione del perché vuole visitare il Paese.

Nel bando, infatti, si legge che "la concessione della vacanza è subordinata alla consegna, all’arrivo a Macchiagodena, di un libro arricchito da una dedica, che descriva le motivazioni che hanno indotto l’ospite a visitare il paese". Potrà partecipare al bando solo le persone non residenti in Molise negli ultimi sei mesi e agli ospiti "viene suggerito, nel limite del possibile, di degustare i vari prodotti tipici e tradizionali proposti e somministrati dagli agriturismi e i ristoranti del posto". Se il nucleo eccede le due persone le altre pagheranno anche il pernottamento secondo l’ordinaria tariffazione della struttura ricettiva ospitante. Insomma, l'idea della giunta di Macchiagodena sposa il marketing alla Cultura, cercando di portare turismo e anche un po' di libri per il Paese che ha già una serie di aree a tema culturale.