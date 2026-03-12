Show di Laura Pausini alla tv spagnola: oltre alla promo, ironia, cucina italiana e doppi sensi

Laura Pausini alla tv spagnola

Finita l'esperienza da co-conduttrice al Festival di Sanremo, Laura Pausini ha ripreso il suo tour promozionale per l'album "Io canto 2". La cantante, dopo gli impegni per le Olimpiadi e per il Festival, è in Spagna a promuovere la versione spagnola dell'album in cui rilegge a proprio modo i successi di altri cantanti. L'abbiamo vista duettare sul palco dell'Ariston con Achille Lauro in "16 marzo", e nei mesi scorsi abbiamo assistito sui social al gradimento o meno delle sue nuove versioni, amate dai colleghi. È ormai noto che Pausini è una delle artiste italiane più amate all'estero, una vera e propria icona soprattutto nel mondo Latino e in Spagna, dove è anche un apprezzato volto televisivo.

La Spagna è un po' la sua seconda casa e lo spagnolo, senza dubbio, la sua seconda lingua, ed è lì che la scorsa notte ha presentato l'album mettendo su un piccolo show che è diventato virale nel Paese. La cantante, infatti, è stata protagonista di un programma intitolato "La Revuelta", condotto dal comico David Broncano da cui era stata già intervistata qualche anno fa. Pausini gli aveva regalato un panettone che è diventato un tormentone di questa nuova ospitata. In generale, però, è stato un momento molto divertente e ironico, con la cantante che sembra molto più a suo agio quando è in un Paese in cui si sente amata, senza il giudizio che prova quando è in Italia, come ha sottolineato anche durante l'ultimo Festival di Sanremo.

Laura Pausini intervistata al La Revuelta

Durante una delle conferenze stampa delle 12, infatti, Laura Pausini, parlando della sua esibizione di "Heal the World" di Michael Jackson, pensata per lanciare un messaggio di pace, aveva ancora una volta sottolineato come un pezzo della stampa sminuisse il suo successo: "Finché io per voi sarò solamente una cantante italiana che va a cantare in Sudamerica, e non una cantante che utilizza la voce per dire delle cose nel modo in cui mi esprimo, forse non vi basterà mai". In Spagna, invece, alleggerita dalle pressioni del suo Paese, Pausini riesce a portare un po' di italianità e di ironia romagnola.

E così inscena alcuni siparietti con il presentatore iberico, intanto prendendosi il suo posto per fare promozione al suo album, autointervistandosi. Hanno anche giocato molto su cibo e sesso in cucina come so vede in questo reel su Instagram. Dopo aver ricordato di essere in regime di dieta proteica, Pausini ha ricordato come qualche anno prima avesse regalato al conduttore un panettone: "L'ho mangiato in un solo giorno", ha risposto Broncano a cui la cantante ha regalato prima un libro di ricette italiane e successivamente gli ha suggerito di entrare in cucina con la sua compagna e con la scusa del cucinare usare la stanza per altro: "Dille che vuoi mostrarle la cucina: ‘Ti faccio assaggiare il panettone. E poi, per dessert…'". E in più gli ha regalato un grembiule con il David di Donatello, costringendo la regia a blurare le parti intime.