Shade spiega perché è ricoverato in ospedale: “Grave infezione ai polmoni, devo muovermi con l’ossigeno”

Solo qualche giorno fa, Shade si era mostrato in una story su Instagram in cui annunciava ai fan di trovarsi in ospedale. Il rapper, al secolo Vito Ventura, è tornato sull'argomento in un recente video pubblicato su Tik Tok, spiegando perché è stato ricoverato: "I miei polmoni non sono sani, per colpa di questa infezione, mercoledì ho smesso di respirare". Ad oggi, ancora non riesce a respirare bene e dovrà affrontare una lunga terapia. Nonostante questo, non rinuncia all'ironia: "Ho dormito in hotel peggiori".

Perché Vito Shade è stato ricoverato in ospedale

"Eccomi qui, sono ancora vivo, nonostante i titoloni. Vi spiego cosa è successo: i miei polmoni non sono sani, sembra che qualcuno ci abbia messo la sua sbobba. Per colpa di questa infezione, mercoledì ho smesso di respirare, sono finito al Pronto Soccorso e hanno fatto sì che respirassi di nuovo". Con queste parole, l'artista ha raccontato i suoi problemi di salute. L'infezione si è rivelata più grave del previsto, motivo per cui l'hanno trasferito in un reparto specifico.

"Devo muovermi con l'ossigeno, respiro ancora male"

Il rapper ha comunque raccontato tutto in modo leggero e ironico, azzardando anche battute per sdrammatizzare la situazione: "Ho dormito in hotel peggiori, anche se respiro ancora di m**da".

Ho dovuto fare un tampone nell'entrata di servizio e se una volta in bagno ci portavo le bambole, adesso ci porto le bombole. Mi devo sempre muovere con l'ossigeno. Alterno momenti in cui sto bene e momenti in cui sto male, la cosa andrà per le lunghe quindi meglio togliere questa barba.

Nonostante la situazione non sia delle migliori, l'artista non si perde d'animo: "Quello che dovrò affrontare non è una passeggiata, ma sicuramente c'è di peggio. Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana".