Robbie Williams parla della malattia dei genitori: “Mia madre ha la demenza, mio padre il Parkinson”

Qualche giorno fa Robbie Williams ha parlato dello stato di salute di sua madre, malata di demenza senile, dal palco di uno dei suoi concerti in Germania. Il cantante inglese, che è stato uno dei protagonisti del Mondiale per Club assieme a Laura Pausini con cui si è esibito in Desire, inno ufficiale della FIFA, durante la finale del Mondiale per Club a New York, ha raccontato anche dei problemi di salute che stanno vivendo suo padre e sua suocera, che lottano contro varie malattie: ""Mia madre soffre di demenza e non sa più chi sono. Non sa più dove si trova" ha spiegato il cantante ex Take That.

Williams aveva parlato per la prima volta della malattia della madre nel 2024 durante un'intervista a Hello magazine con cui parlava dell'uscita del film biografico Betterman. Nel film, infattui, si racconta anche del rapporto intenso ed emozionante che il cantante aveva con sua nonna e di come, man mano, questa si ammali proprio di demenza. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensassero i suoi genitori di questo film, Williams ha spiegato: "Mia madre soffre di demenza, come mia nonna nel film, e mio padre ha il Parkinson e non riesce ad alzarsi dal letto. Quindi in questo momento mi trovo in una fase diversa della mia vita".

Cinque anni fa, era il 2020, il cantante aveva raccontato di come il padre soffrisse di Parkinson e soprattutto della sofferenza che lui, la moglie, l'attrice Ayda Field, e i figli provavano nel non potergli stare vicini a causa del Covid. In quel momento, infatti, c'erano enormi restrizioni sui viaggi e sui legami anche familiari. Durante il concerto, però, è tornato anche sulla malattia del padre, altro protagonista del film: "Mio padre ha il Parkinson e non può uscire di casa. Cantava con me ogni sera sul palco, usciva, rubava la scena ed era affascinante, poi si aggirava nel backstage per un bicchiere di vino rosso. Ora non può più uscire di casa". E questo duettare sul palco è anche una delle scene più emozionanti del film.

L'ex Take That sul diventare adulti

Infine Williams ha anche parlato dei problemi di salute della suocera, la madre della moglie, che ha a che fare con tre malattie, ovvero il lupus, il Parkinson, anche lei, e un cancro. Parlando di queste situazioni, il cantante ha anche voluto fare una riflessione sul diventare grandi e vedere i propri genitori invecchiare: "È un posto strano, questo in cui ci troviamo, a 51 anni, è molto strano essere adulti. Non sono pronto". Il cantante ha anche spiegato che aspettava questo momento, sapeva che sarebbe arrivato, ribadendo di non sentirsi pronto.