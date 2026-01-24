Robbie Williams meglio dei Beatles: il cantante è nella storia, è l’artista con più primi posti in classifica

Robbie Williams è l’artista con più numeri uno in classifica nella classifica britannica, battendo il record dei Beatles. Il cantante, infatti, è finito al primo posto in classifica con l’ultimo album “Britpop”.

Il record di Robbie Williams

Robbie Williams è nella storia della musica britannica, superando un record importante. L'artista, infatti, grazie al suo ultimo album "Britpop" supera i Beatles e diventa l'artista con il maggior numero di album al primo posto nel Regno Unito di sempre. Col suo tredicesimo album in studio, il cantante piazza, in totale, il sedicesimo album in cima alla classifica (conteggiando anche raccolte e colonne sonore) e si mette alle spalle la band di Liverpool. L'unico album in studio a non raggiungere la prima posizione della classifica fu "Reality Killed the Video Star" del 2009, che raggiunse il secondo posto.

Il cantante ha dichiarato al sito della classifica ufficiale britannica che "Britpop" era l'album che desiderava fare da sempre "e vederlo diventare il mio sedicesimo album al primo posto significa tutto per me. Grazie a tutti i fan che mi sono stati accanto in ogni fase del percorso. Avete realizzato i miei sogni". L'amministratore delegato di Official Charts Martin Talbot ha detto che "nemmeno il giovane sedicenne di Stoke-on-Trent, sicuro di sé, avrebbe creduto che ciò fosse possibile quando si unì ai Take That nel 1990, ma eccolo qui, in cima al mondo, l'artista numero 1 in classifica nel Regno Unito – di tutti i tempi!".

Da "Life Thru A Lens" del 1997, primo album dopo la fine dei Take That, fino a "Britpop", ecco tutti i 16 album di Robbie Williams che hanno raggiunto la prima posizione in classifica. E questa lista rischia di allungarsi ancora, dal momento che Williams è una delle popstar più amate d'Inghilterra e non ha alcuna intenzione di smettere di pubblicare album.