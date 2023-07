Ricordando Milan Kundera: “È stato un grande maestro e un magnifico narratore” La morte di Milan Kundera, autore de L’insostenibile leggerezza dell’essere, ha portato molti a rendergli omaggio.

A cura di Redazione Cultura

Milan Kundera (Elisa Cabot, CC BY–SA 2.0)

Il Parlamento europeo ha osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio allo scrittore Milan Kundera. È solo uno dei tanti omaggi resi allo scrittore francese di origine ceca scomparso questa mattina all'età di 94 anni: autore di un libro come "L'insostenibile leggerezza dell'essere", Kundera era stato più volte tra i papabili per la vittoria del Premio Nobel per la Letteratura. Ma non era uno scrittore che cercava la ribalta, anzi, dopo una giovinezza tribolata in quella che era ancora la Cecoslovacchia, dove per due volte fu cacciato dal Partito Comunista, riversandosi in Francia, dove ottenne la cittadinanza, lo scrittore aveva scelto pian piano di scomparire dalla vita pubblica, interrompendo anche le interviste.

Il ricordo di Sandro Ferri

In Italia uno dei primi ad aver voluto ricordare lo scrittore è stato Sandro Ferri, editore delle Edizioni E/O, che in una nota stampa ha scritto: "Abbiamo collaborato per alcuni anni con lui quando dirigeva la nostra collana praghese. Fece capire come Praga fu una della prime città cosmopolite nel mondo riunendo cultura ceca, ebraica e tedesca. Come la letteratura ceca, al pari della polacca e dell’ungherese fosse parte integrante di quella occidentale e non legata al mondo Russo e al totalitarismo sovietico. Come infine quella letteratura, grazie all’ironia praghese, unì magistralmente toni e registri alti a quelli bassi e popolari, come in Hasek e in Hrabal. Milan Kundera è stato un grande maestro oltre a un magnifico narratore. Lo ricordiamo con affetto anche perché era un uomo divertente e simpatico".

Le parole di Gennaro Sangiuliano

Anche il Ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano è intervenuto sullo scrittore e a margine della presentazione a Roma del Frecciarossa diretto Roma-Pompei ha risposto così a chi gli chiedeva cosa ne pensasse di Kundera: "‘L'insostenibile leggerezza dell'essere' è un libro molto importante. Kundera è stato un grande pensatore del Novecento, che ha condizionato tante generazioni". A ricordarlo è stato anche il Primo Ministro della Repubblica Ceca Petr Fial che ne ha parlato come di "uno scrittore che è stato in grado di raggiungere generazioni di lettori in tutti i continenti con il suo lavoro e ha raggiunto la fama mondiale… Ha lasciato non solo una notevole opera di narrativa, ma anche un'importante opera di saggistica" ha scritto in un tweet.