Purple Rain colonna sonora del finale di Stranger Things 5: testo, traduzione e significato della canzone di Prince

“Purple Rain” di Prince torna centrale nel finale di Stranger Things 5: accompagna il bacio e il sacrificio di Undici, con un’esplosione emotiva e simbolica. Ecco testo, gtraduzione e significato della canzone.

Undici e Mike nel finale di Stranger Thing 5

Purple Rain di Prince è destinata a tornare protagonista in questo inizio 2026 grazie al suo significato nel finale di Stranger Things 5. La serie Netflix, infatti, è arrivata al termine e a portare i protagonisti nello scioglimento della storia è proprio una delle canzoni più famose di sempre, cult della discografia di Prince che è presente anche con "When Doves Cry", entrambe presenti nell'album del 1984. La canzone di Prince accompagna, quindi, Undici e compagni, nel finale di una delle serie più importanti di questi ultimi anni e sottolinea una delle scene più struggenti della serie.

I registi Matt e Ross Duffer hanno spiegato che "una volta che abbiamo avuto l'idea che il disco sarebbe stato l'innesco della bomba, sapevamo di aver bisogno di un'esplosione sonora epica, e sono state lanciate tantissime idee. Pensiamo che non ci sia nulla di più epico di Prince". I registi hanno anche spiegato che la canzone non è mai stata utilizzata in precedenza perché "gli eredi di Prince in genere non consentono che quella canzone venga concessa in licenza al di fuori del film Purple Rain". La scelta è caduta anche perché riassumeva "l'emozione del momento".

Il testo di Purple Rain di Prince

I never meant to cause you any sorrow

I never meant to cause you any pain

I only wanted, one time, to see you laughing

I only want to see you laughing

In the purple rain

Purple rain, purple rain

Purple rain, purple rain

Purple rain, purple rain

I only want to see you bathing

In the purple rain

I never wanted to be your weekend lover

I only wanted to be some kind of friend, hey

Baby, I could never steal you from another

It's such a shame our friendship had to end

Purple rain, purple rain

Purple rain, purple rain

Purple rain, purple rain

I only want to see you underneath the purple rain

Honey, I know, I know, I know times are changing

It's time we all reach out for something new

That means you, too

You say you want a leader

But you can't seem to make up your mind

I think you better close it

And let me guide you to the purple rain

Purple rain, purple rain, yeah

Purple rain, purple rain, wooo!

If you know what I'm singing about up here

Come on, raise your hand

Purple rain, purple rain, yeah

I only want to see you

Only want to see you in the purple rain

Traduzione di Purple Rain di Prince

Non ho mai voluto causarti dolore

Non ho mai voluto causarti dolore

Volevo solo, una volta, vederti ridere

Voglio solo vederti ridere

Sotto la pioggia viola

Pioggia viola, pioggia viola

Pioggia viola, pioggia viola

Pioggia viola, pioggia viola

Voglio solo vederti fare il bagno

Sotto la pioggia viola

Non ho mai voluto essere il tuo amante del fine settimana

Volevo solo essere una specie di amico, hey

Tesoro, non potrei mai rubarti a un altro

È un vero peccato che la nostra amicizia sia finita

Pioggia viola, pioggia viola

Pioggia viola, pioggia viola

Pioggia viola, pioggia viola

Voglio solo vederti sotto la pioggia viola

Tesoro, lo so, lo so, lo so che i tempi stanno cambiando

È ora che tutti cerchiamo qualcosa di nuovo

Questo significa anche te

Dici di volere un leader

Ma non riesci a deciderti

Penso che sia meglio chiuderla

E lasciarmi guidare verso la pioggia viola

Pioggia viola, pioggia viola, Sì

Pioggia viola, pioggia viola, wooo!

Se capisci di cosa sto cantando quassù

Dai, alza la mano

Pioggia viola, pioggia viola, sì

Voglio solo vederti

Voglio solo vederti sotto la pioggia viola

Il significato di Purple Rain di Prince

La canzone di Prince fa da sottofondo al bacio tra Mike e Undici, prima del sacrificio di quest'ultima. Una scena straziante, destinata a rimanere nei cuori dei fan della serie. Purple Rain parte quando i due cominciano a parlare e ad accompagnarli ci sono le immagini del loro rapporto, dal primo incontro ai momenti difficili. Non è un caso che la canzone di Prince sia una canzone d'amore, ma anche un richiamo alla spiritualità. Il cantante, infatti, spiegò così la pioggia viola: "Quando c'è sangue nel cielo… rosso e blu fanno viola… la pioggia viola si riferisce alla fine del mondo e allo stare con la persona che ami e lasciare che la tua fede/Dio ti guidi attraverso la pioggia viola".

"Non ho mai voluto causarti dolore, volevo solo, una volta, vederti ridere. Voglio solo vederti ridere sotto la pioggia viola". Comincia così questa canzone che è diventata un successo internazionale e che per la prima volta viene usata al di fuori dell'omonimo film. E questa canzone epica, come dicono i registi, che accompagna gli ex bambini di Stranger Things al di fuori dell'adolescenza.