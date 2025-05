Perché Fedez litigò con Salmo: dalla mini rissa in un locale a causa di Ghali a Covid e Travis Barker

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Mr.Marra, Salmo e Fedez, via Pulp Podcast

L'apparizione di Salmo al Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr.Marra, non è stata solo l'occasione di presentare al pubblico una sfumatura diversa di Ranch (qui l'intervista). I due infatti, hanno utilizzato la piattaforma anche per raccontare momenti particolari delle carriere musicali di Salmo e Fedez, che li ha visti scontrarsi non solo dal punto di vista musicale. Ma bisogna ritornare indietro nel tempo per avere una proiezione più definita del rapporto tra i due, rinsaldatosi negli ultimi anni, soprattutto nel primo periodo post-Covid, grazie anche a una collaborazione musicale. Stiamo parlando di Viola, pubblicata il 14 ottobre 2022 e che segna la fine di un lungo disfacimento nei rapporti tra i due, culminati soprattutto nello scontro social avuto ad agosto 2021, dopo l'organizzazione abusiva di un live del rapper sardo a Olbia, contravvenendo alle disposizioni di sicurezza legate alla condizione pandemica. Ma non solo, perché in Pulp Podcast, i due hanno svelato altri piccoli screzi, che coinvolgevano anche i Troupe D'Elite, formazione che vedeva tra le sue fila Ghali ed Ernia.

Fedez: "Ci fu una mini rissa in un locale, colpa di un tour manager"

Durante la chiacchierata tra i tre protagonisti, infatti, Fedez ha rivelato di una rissa avvenuta in un locale tra gruppi vicini ai due artisti: "Litigammo in un locale, ci fu tipo una mini rissa. Ma non noi direttamente, il nostro gruppo d'amici. C'era un tour manager di Salmo che aveva insultato Ghali su Facebook. Era un periodo pazzesco, era nata la moda di insultarli ed era stato il primo caso di industry plant riconosciuto. C'erano ancora i dislike nei video di YouTube e il loro video aveva il record di dislike nella storia di YouTube. Questo perché nel video c'era il logo Sony e il video era un po' patinato. Ma era solo una questione di confezionamento, alla fine non c'era niente di male". E in questo momento interviene Salmo che sottolinea: "Li vedevano come una boy band". Fedez fa culminare il proprio racconto, spiegando i rapporti avuti allora con l'artista italo-tunisino: "E di conseguenza partì la moda di insultarli. Io ero molto amico di Ghali in quel periodo, erano in vacanza con me in quel momento. C'era un suo manager che li aveva insultati su Facebook e gli andammo a fare brutto".

La diatriba su Travis Barker e la cena di riconciliazione

Ma non sono stati la Troupe D'Elite e i suoi vari membri l'unico terreno di scontro tra Fedez e Salmo, che successivamente ritornano su un aneddoto legato all'ex batterista dei Blink 182 Travis Barker. A spiegarlo questa volta è Salmo, che racconta: "La stessa persona che aveva promesso a me di incontrare Travis Barker, ha portato lui (Fedez) in California. Ho pensato che dopo aver sentito che ci sarei andato in California, lui avesse fatto storie per andarci al posto mio". Fedez riporta alla luce anche un vecchio tweet di Salmo in cui scriveva: "Dovevo andare a conoscere Travis Barker per fare una collaborazione con lui e con la Famous. Forse qualcuno mi ha incu**lato l'idea".

Ad aggiungere un po' di contesto sul riavvicinamento, negli anni, tra Fedez e Salmo, dobbiamo fare un salto in un altro podcast, Supernova di Alessandro Cattelan, in cui Salmo ha raccontato la cena di "riconciliazione": "Dopo il live abusivo ci siamo sentiti e gli ho chiesto di arrivare a un punto. Ci siamo beccati, abbiamo fatto una cena e all'inizio stavamo battibeccando. All'inizio è stata una merda, dovevamo fare i gorilla, poi alla fine è andata bene".