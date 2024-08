video suggerito

Perché Eppure sentire (Un senso di te) di Elisa è in tendenza su TikTok: il trend “Nessuno tiene a me” Eppure sentire (Un senso di te) è uno dei brani più importanti nella discografia ventennale di Elisa: in questi giorni ha trovato una nuova dimensione grazie al trend su TikTok “Nessuno tiene a me”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisa, via Instagram

Tra i brani italiani più utilizzati dai creator di TikTok Italia, spunta questa settimana anche Eppure Sentire (Un senso di te). Il singolo di Elisa Toffoli, pubblicato nel 2007 e inserito nella prima raccolta della cantante, è stato utilizzato sulla piattaforma in oltre 6mila video. Ma come mostrano i dati del Creative Center della piattaforma, soprattutto nell'ultima settimana, c'è stato un maggiore utilizzo, dettato anche da un trend sulla piattaforma. Già in passato, la canzone era stata utilizzata come sottofondo a storie familiari e relazioni complicate, ma nell'ultima settimana, Eppure Sentire (Un senso di te), è diventata la colonna sonora del trend "Nessuno tiene a me". Si tratta di una particolare categoria di video, in cui i creator pubblicano alcune delle loro foto insieme a un familiare o a un proprio partner, sottolineando come abbiano paura che l'altra persona stia soffrendo o si senta solo. Un messaggio che rimarca l'unione con l'altra persona, ma anche la voglia di proteggerla dalla solitudine. Qui il testo e il significato di Eppure sentire (Un senso di te).

Il testo di Eppure sentire (Un senso di te)

A un passo dal possibile

A un passo da te

Paura di decidere

Paura di me

Di tutto quello che non so

Di tutto quello che non ho

Eppure sentire

Nei fiori tra l'asfalto

Nei cieli di cobalto c'è (eppure sentire)

Eppure sentire

Nei sogni in fondo a un pianto

Nei giorni di silenzio c'è

Un senso di te, mmh

C'è un senso di te, mmh

Eppure sentire

Nei fiori tra l'asfalto

Nei cieli di cobalto c'è (eppure sentire)

Eppure sentire

Nei sogni in fondo a un pianto

Nei giorni di silenzio c'è

Un senso di te, mmh

Un senso di te (eppure sentire)

Un senso di te

Il significato di Eppure sentire (Un senso di te)

Eppure sentire (Un senso di te) è un brano di Elisa, pubblicato il 17 novembre 2016 e prodotto insieme a Paolo Buonvino, Rocco Petruzzi e Ali Soleimani Noori. La canzone è contenuta anche nel film Manuale d'amore 2 di Giovanni Veronesi, di cui proprio Buonvino è l'autore della colonna sonora. E Veronesi è anche il regista del video ufficiale della canzone, girato tra Roma e Campo Imperatore in Abruzzo, in cui compaiono due dei protagonisti del film: Carlo Verdone e Sergio Rubini. La canzone, candidata anche al David di Donatello quell'anno per la migliore canzone originale, è stata certificata disco di platino nel 2017, 11 anni dopo aver conquistato anche la seconda posizione in classifica nell'anno d'uscita. Un brano in cui riecheggia una forte impronta spirituale, la natura prende il sopravvento sulla quotidianità, come quando Elisa canta: "Eppure sentire, nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di cobalto c'è (eppure sentire)". L'allegoria del pianto potrebbe invece tradursi con la paura di "decidere" di vivere, a "un passo dal possibile".

Leggi anche Anna come Emma: dopo dieci anni Vera Baddie conquista il primo posto per 4 settimane consecutive

Perché Eppure sentire (Un senso di te) è virale su TikTok

Dopo esser diventata la colonna sonora per umanizzare alcuni racconti familiari o con il proprio partner, Eppure sentire (Un senso di te) è ritornata in tendenza su TikTok grazie al trend "Nessuno tiene a me". La canzone ha superato i 6mila video in cui viene utilizzata come suono proprio negli scorsi giorni, quando i creator di TikTok Italia hanno cercato di raccontare, attraverso la canzone, la paura che le persone a loro vicine si sentano sole. La didascalia più utilizzata è: "Spero che dalla sua bocca non esca mai ‘Nessuno tiene a me', perché anche se ho un brutto carattere, mi strapperei il cuore per darglielo".