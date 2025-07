Paura per Katy Perry, la cantante perde l’equilibrio mentre vola sul pubblico con una farfalla gigante

Katy Perry rischia di cadere dalla farfalla di scena

Katy Perry rischia di cadere sul pubblico mentre cavalca una farfalla gigante durante un concerto. Attimi di panico per la cantante inglese durante l'esibizione di Roar a San Francisco, durante il suo Lifetime tour che sta portando in giro per il mondo – partito il 23 aprile da Città del Messico e terminerà il 22 novembre 2025 a Hangzhou – e che ora sta attraversando gli Stati Uniti. La cantante, infatti, ha rischiato di cadere da un'enorme farfalla scenografica che la stava facendo "volare" sul pubblico, creando panico tra i fan, ma soprattutto per Perry che si è spaventata, ha cercato di guardare cosa stesse succedendo e ha smesso di cantare per qualche istante prima di ricominciare accompagnata dal suo pubblico.

Cosa è successo a Katy Perry

Sono tanti i video che i fan stanno postando sui social network, in particolare TikTok e X, video in cui si vede Katy Perry fare quello che fa in ogni concerto, ovvero "volare" sul dorso di una farfalla in metallo che attraversa tutte le arene e i palazzetti mentre si esibisce in una delle sue canzoni più amate e famose. In questi spezzoni si vede come mentre Katy Perry canta la canzone i fili che sostengono l'animale di scena vengono meno per qualche secondo, facendolo cadere di circa un metro in basso e facendo perdere l'equilibrio alla cantante inglese che, è evidente, si spaventa non poco, prima di ricominciare a cantare.

La paura dei fan per il problema tecnico

"Il mio cuore è letteralmente caduto durante Roar, per fortuna che Katy sta bene" ha scritto una fan postando online il video, mentre un altro ha scritto "Malfunzionamento su Roar, ma lei centra completamente il finale della canzone" o ancora "Abbiamo quasi perso Katy Perry stasera". Sono tanti i video che mostrano come la cantante – che si esibisce sempre sulla farfalla – abbia perso l'equilibrio dopo il problema tecnico, dondolando sulla farfalla. Chissà se dopo questo problema continuerà a volare oppure cambierà questo effetto scenico. Katy Perry porterà il suo tour in Italia il prossimo 2 novembre all'Unipol Arena di Bologna.