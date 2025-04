video suggerito

Auguri di Buona Pasqua 2025, le frasi più belle e originali da condividere il 20 aprile Domani, domenica 20 aprile, si celebra la Pasqua 2025: abbiamo selezionato le migliori frasi pasquali, citazioni famose ma anche messaggi divertenti o frasi religiose per gli auguri.

A cura di Redazione Cultura

Pasqua 2025

Il 20 aprile si celebra Pasqua 2025, la festa che per i cattolici celebra la resurrezione di Cristo e che viene festeggiata nella domenica che segue il primo plenilunio di Primavera. La data di celebrazione cambia ogni anno – nel 2024 capitò il 31 marzo – perché è una festa mobile. Per l'occasione abbiamo scelto quelle che sono le migliori frasi pasquali, alcune citazioni famose che rimandano alla festa pasquale, ma anche frasi divertenti e religiose che possono servire da inviare come auguri ad amici, parenti e colleghi. Pasqua rappresenta una delle feste da passare con le persone care e in questo elenco potrai trovare frasi di Papa Francesco, Erri De Luca e Amelie Nothomb.

Auguri di Pasqua 2025, le frasi più belle e le citazioni famose da inviare il 20 aprile

Uova e conigli di cioccolato per Pasqua

Che la Pasqua porti gioia e serenità nel tuo cuore e nella tua casa!

Ti auguro una Pasqua piena di amore, pace e dolci momenti da condividere con le persone a te care.

Anche se il Natale mi deprime, la Pasqua mi rende felice. Un Dio che si fa bambino è spaventoso. Un pover'uomo che diventa Dio, questa è un'altra cosa. – Amelie Nothomb

Che la luce della Pasqua illumini il tuo cammino e ti regali un futuro radioso!

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace – Erri De Luca

In questa Pasqua, possa la speranza e la felicità riempire la tua vita di colori e sorrisi!

Frasi sacre e religiose per gli auguri di una Santa Pasqua 2025

"In questo giorno in cui celebriamo la vita che ci è donata nella risurrezione del Figlio, ricordiamoci dell’amore infinito di Dio per ciascuno di noi: un amore che supera ogni limite e ogni debolezza" – Papa Francesco

Iddio ci ha tanto amati da mandare il Suo Figlio Unigenito — non per giudicarci, ma per salvarci. “Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna” (Giovanni 3:16).

La croce sarà per noi ciò che fu per Cristo: prova dell'amore che sorpassa ogni altro amore . Solo Gesù, Dio fatto uomo, poté comprendere pienamente il significato del peccato e morire per esso – Madre Teresa di Calcutta

Il Signore è risorto: che la sua luce illumini il tuo cammino ogni giorno.

Che la Pasqua del Signore porti nella tua vita pace, speranza e amore senza fine.

Auguri di Buona Pasqua 2025, le frasi divertenti per domenica 20 aprile

Christmas with the yours, Easter what you want – Elio e le Storie tese

Auguri di Pasqua: che tu possa rompere il tuo uovo e trovarci dentro la meraviglia.

Che questa Pasqua ti colga di sorpresa, come un fiore nato tra le crepe del cemento.

Ti auguro una Pasqua con meno obblighi e più verità: che sia libera, sincera e tua.