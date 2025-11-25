Ornella Vanoni aveva registrato Vivere di Vasco Rossi e doveva registrare un duetto con Gino Paoli

Ornella Vanoni e Vasco Rossi

Ornella Vanoni ha registrato una versione di "Vivere" di Vasco Rossi che non si sa, però, se e quando uscirà. Lo ha rivelato al Quotidiano Nazionale Mario Lavezzi, che è anche colui che ha rivelato gli ultimi istanti della vita della cantante. Il produttore, infatti, ha spiegato nell'intervista che Vanoni era attiva e stava registrando ancora musica e a fine novembre avrebbe dovuto incontrarsi con lei per realizzare "un nuovo duetto Vanoni-Paoli". E avrebbe dovuto farlo negli stessi studi in cui, continua Lavezzi, "a giugno-luglio con Ornella avevamo registrato una cover della ‘Vivere’ di Vasco Rossi che, a questo punto, spero esca quanto prima. Perché è straordinaria, da pelle d’oca".

La notizia è arrivata anche alle orecchie dello stesso Vasco, che su Instagram ha commentato con gioia: "È una grande…. non so come spiegare, una grande emozione sapere che la grande Ornella Vanoni… la straordinaria, simpatica, eccezionale Vanoni, abbia interpretato proprio poco tempo fa, quindi prima di lasciarci, ‘Vivere' che è una canzone che in effetti a questo punto cantata da lei, secondo me, prende una notevole forza". Vasco sottolinea come queste siano cose straordinarie "quelle che non si possono spiegare con delle parole, ma solo ascoltando e stando in silenzio".

"Vivere" è una delle canzoni più famose e amate di Vasco Rossi, pubblicata il 15 febbraio del 1993, faceva parte dell'album Gli spari sopra. Non è difficile immaginare Vanoni che canta quello che è un vero e proprio inno alla vita. Una canzone che recita, tra le altre cose: "Vivere o sopravvivere, senza perdersi d'animo mai e combattere e lottare contro tutto contro (…) E restare sempre al vento a vivere e sorridere dei guai, proprio come non hai fatto mai. E pensare che domani sarà sempre meglio". Non si sa ancora a cosa stesse lavorando Ornella Vanoni morta venerdì 21 novembre e di cui ieri si sono tenuti i funerali – che nel 2024 aveva pubblicato il suo ultimo album "Diverse", dove erano presenti i duetti con Mahmood e quello con Elodie e Ditonellapiaga. L'album era uscito pochi mesi dopo la firma del rinnovo del contratto con BMG.