Morto Gino Paoli, ultime news e le reazioni dopo la scomparsa: nei suoi testi l’amore “senza fine” per Ornella Vanoni

Dopo la notizia della morte, torna a circolare con forza l'ultima intervista rilasciata da Gino Paoli ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera (pubblicata il 28 luglio 2025). L'artista, allora prossimo ai 91 anni, aveva tirato le somme della sua vita. "Sono arrivato a 90 anni con lo stile di vita più malsano possibile", aveva raccontato, per poi confessare di aver fumato per decenni due pacchetti di sigarette e bevuto una bottiglia di whisky al giorno. Paoli, tuttavia, aveva lasciato trasparire un dolore profondo e mai sopito: quello per la scomparsa del primogenito. "Non ho ancora superato la morte di mio figlio Giovanni", aveva detto al giornalista, riferendosi al figlio avuto dalla prima moglie Anna Fabbri scomparso a marzo 2025 a causa di un infarto.

Nell'intervista non erano mancate le sue celebri stoccate al mondo moderno e la sua visione anarchica della storia. Dalla difesa dell'amico Maurizio Costanzo nei momenti bui della P2, fino alla controversa opinione sulle radici del fascismo e dell'idealismo italiano. Immancabile, infine, il riferimento alle polemiche con le nuove dive del pop come Elodie: "Giuro, non sapevo chi fosse", erano state le parole.