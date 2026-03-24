Morto Gino Paoli, ultime news e le reazioni dopo la scomparsa: nei suoi testi l’amore “senza fine” per Ornella Vanoni

Gino Paoli è morto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026. Aveva 91 anni. A rendere nota la scomparsa è stata la famiglia con una nota: "Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari". I familiari hanno chiesto la massima riservatezza nel momento di lutto, che colpisce non solo la sua Genova, dove il cantautore risiedeva da tempo, ma l'intero patrimonio culturale italiano. Non sono state ancora rese note le cause del decesso, ma l'artista da tempo aveva diradato le sue apparizioni pubbliche per motivi di salute.
Il saluto di Alessandro Gassman a Gino Paoli
Tra i primi a rendergli omaggio c'è anche Alessandro Gassmann, che ha affidato a Instagram un ricordo visivo di rara bellezza. L'attore ha pubblicato una storica fotografia in bianco e nero che ritrae un giovane Gino Paoli in un momento di pura astrazione artistica: seduto con la sua chitarra, mentre osserva un gufo poggiato sulle corde dello strumento. Come didascalia ha semplicemente aggiunto le iniziali del cantautore, lasciando all'immagine tutta la scena.
Il ricordo di Simona Ventura: "Grazie per le emozioni che ci hai regalato"
Anche Simona Ventura ha voluto ricordare il cantautore dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa: "E dopo Ornella te ne sei andato anche tu, fai buon viaggio e grazie per le emozioni che ci hai regalato".
L'ultima intervista di Gino Paoli: il ricordo del figlio morto e la stoccata a Elodie
Dopo la notizia della morte, torna a circolare con forza l'ultima intervista rilasciata da Gino Paoli ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera (pubblicata il 28 luglio 2025). L'artista, allora prossimo ai 91 anni, aveva tirato le somme della sua vita. "Sono arrivato a 90 anni con lo stile di vita più malsano possibile", aveva raccontato, per poi confessare di aver fumato per decenni due pacchetti di sigarette e bevuto una bottiglia di whisky al giorno. Paoli, tuttavia, aveva lasciato trasparire un dolore profondo e mai sopito: quello per la scomparsa del primogenito. "Non ho ancora superato la morte di mio figlio Giovanni", aveva detto al giornalista, riferendosi al figlio avuto dalla prima moglie Anna Fabbri scomparso a marzo 2025 a causa di un infarto.
Nell'intervista non erano mancate le sue celebri stoccate al mondo moderno e la sua visione anarchica della storia. Dalla difesa dell'amico Maurizio Costanzo nei momenti bui della P2, fino alla controversa opinione sulle radici del fascismo e dell'idealismo italiano. Immancabile, infine, il riferimento alle polemiche con le nuove dive del pop come Elodie: "Giuro, non sapevo chi fosse", erano state le parole.
Le parole di Mogol: "Un caro amico e un grandissimo autore"
Tra i primi a ricordare pubblicamente Gino Paoli nel giorno della sua morte è Mogol: “Era un caro amico, molto, molto caro. È stato un grandissimo autore e compositore. A parte la sua bravura come interprete, vorrei che fosse ricordato soprattutto come un autore e compositore di primo piano".
Il legame con Ornella Vanoni
Il nome di Gino Paoli resterà per sempre intrecciato a quello di Ornella Vanoni. Più che una semplice collaborazione artistica, il loro è stato un sodalizio sentimentale e creativo che ha stravolto la discografia italiana degli anni '60. Fu proprio per lei che Paoli scrisse nel 1961 la canzone Senza fine, ispirato dalle mani della cantante.
"Eravamo due matti che si sono incontrati e riconosciuti", aveva raccontato Paoli in una delle sue ultime interviste, ricordando quegli anni di passione quasi proibita, visto che lui era già sposato con Anna Fabbri. La scomparsa del cantautore avviene a soli quattro mesi di distanza dalla morte di Vanoni (avvenuta a novembre 2025). Dopo una vita passata a rincorrersi, a lasciarsi e a ritrovarsi sui palchi di tutta Italia per tour storici, i due grandi protagonisti della canzone d'autore si ricongiungono idealmente in quel "cielo in una stanza" che hanno contribuito a costruire insieme.
Gino Paoli è morto oggi a 91 anni
La musica italiana perde il suo ultimo grande anarchico: Gino Paoli è morto a 91 anni nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026. A confermare il decesso è stata la famiglia con una nota: "Gino ci ha lasciato in serenità, circondato dai suoi cari". Il cantautore, pilastro della scuola genovese, lascia la moglie Paola Penzo, i cinque figli e quattro nipoti. Con lui scompare l'autore di capolavori immortali come Il cielo in una stanza e Sapore di sale, brani che hanno ridefinito il concetto di amore in Italia. Ma il pensiero di tutti oggi va al suo legame "senza fine" con Ornella Vanoni, musa e amore di una vita intera, scomparsa solo pochi mesi fa: un ricongiungimento poetico che chiude un'era della nostra canzone.