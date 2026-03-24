Vita privata di Gino Paoli: gli amori con Vanoni e Sandrelli, il tentato suicidio e i cinque figli

Si è spento all’età di 91 anni Gino Paoli. Il cantautore ligure ha avuto una vita privata piuttosto intensa: dagli amori tormentati con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, dal tentato suicidio. Lascia la moglie, Paola Penzo, e quattro.

Si è spento all'età di 91 anni Gino Paoli, a darne notizia è stata la sua famiglia che ha chiesto riservatezza: "Ci ha lasciato in serenità, circondato dai suoi affetti più cari" si legge nella nota diffusa nella giornata di martedì 24 marzo. Tra i più noti artisti italiani, voce del cantautorato genovese, ha scritto dei brani diventati pietre miliari della musica leggera. Da 34 anni era sposato con Paola Penzo, autrice di alcuni suoi brani, con la quale ha avuto tre figli. Il cantante, però, ha avuto altri due figli da due precedenti relazioni.

La storia con Ornella Vanoni

Sebbene sia sempre stato un artista non particolarmente mondano, la vita privata di Gino Paoli è più volte finita al centro dei rotocalchi e delle cronache rosa. All'inizio degli Anni Sessanta incontra la collega Ornella Vanoni, con cui intraprende una intensa e tormentata storia d'amore: la cantante milanese ha sempre ammesso di aver amato profondamente Paoli, pur decidendo si sposare un altro uomo dopo la fine della loro relazione. A lui, la cantante dedicherà il brano Cercami. I due, infatti, si separarono dopo che l'artista ebbe un aborto spontaneo. A distanza di anni dal loro incontro, poi, i due presero a collaborare scrivendo alcune delle pagine più belle della musica italiana. Esempio lampante è la canzone Senza Fine. Successivamente hanno anche fatto una tournée insieme.

Il matrimonio con Anna Fabbri e l'amore con Stefania Sandrelli: la nascita dei figli Giovanni e Amanda

Anche Paoli, dopo la fine della sua relazione con Ornella Vanoni sposerà un'altra donna. Lei è Anna Fabbri, dalla quale nel 1964 ha avuto un figlio, Giovanni, scomparso a marzo 2025 all'età di 60 anni, a seguito di un infarto. Senza separarsi dalla moglie, Paoli ebbe una relazione con l'attrice Stefania Sandrelli. I due si conobbero nel 1961 quando lei era ancora minorenne e nel 1964, stesso anno di nascita del primogenito del cantante ligure, l'attrice dà alla luce Amanda, che però prende il cognome della madre. L'attrice ha raccontato intervistata da Francesca Fagnani: "Non sapevo fosse sposato. È stato un grande amore, grandissimo, che ci ha fatto impazzire tutti e due". La loro relazione è andata avanti per anni, durante i quali i due si dividevano tra Roma e Milano, conducendo una convivenza precaria e nella quale non mancavano litigi, spesso per i tradimenti scoperti dall'attrice. Si separarono in via definitiva verso l'inizio degli Anni Settanta.

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Il tentato suicidio: il proiettile che stava per bucargli il cuore

Durante la sua relazione con Stefania Sandrelli e il matrimonio con Anna Fabbri, a seguito di una crisi non solo professionale, ma anche emotiva, Gino Paoli tentò il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore. Il proiettile non toccò organi vitali, si fermò nel torace, ma per la delicatezza dell'intervento, non è mai stato rimosso. In un'intervista ad Alzo Cazzullo, parlando dell'accaduto, il cantautore disse:

Ogni suicidio è diverso, e privato. È l'unico modo per scegliere: perché le cose cruciali della vita, l'amore e la morte, non si scelgono; tu non scegli di nascere, né di amare, né di morire. Il suicidio è l'unico, arrogante modo dato all'uomo per decidere di sé. Ma io sono la dimostrazione che neppure così si riesce a decidere davvero. Il proiettile bucò il cuore e si conficcò nel pericardio, dov'è tuttora incapsulato. Ero a casa da solo. Anna, allora mia moglie, era partita; ma aveva lasciato le chiavi a un amico, che poco dopo entrò a vedere come stavo.

Il matrimonio con Paola Penzo e la nascita dei suoi tre figli

Nel 1991 Gino Paoli sposa Paola Penzo, che è stata anche autrice di alcuni suoi brani. I due si conobbero diversi anni prima del loro matrimonio, infatti nel 1980 nacque il loro primo figlio, Nicolò. A distanza di dodici anni nacque Tommaso e, infine, nel 2000 Francesco. Paola Penzo è stata al suo fianco fino all'ultimo. Di recente, al Corriere della Sera, la donna aveva raccontato della difficoltà di comunicare al marito della scomparsa di Ornella Vanoni: "Non ho avuto il coraggio di svegliarlo per dirglielo. Non so proprio come potrò farlo, sarà veramente difficile. Doveva venire a trovarci tra qualche giorno, la stavamo aspettando. Per me è un grandissimo dolore e lo sarà anche per mio marito".