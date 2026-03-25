La storia di Francesco, il quinto figlio di Gino Paoli che in realtà non è mai esistito

Francesco, il figlio che Gino Paoli avrebbe avuto dalla moglie Paola Penzo nel 2000, non è mai esistito. Il cantante stesso aveva smentito la notizia che, però, è riemersa proprio nel giorno della sua scomparsa.

Sono tante le curiosità che aleggiano attorno la figura di Gino Paoli, alcune anche relative al suo privato. Il cantautore genovese, scomparso nella notte tra il 23 e il 24 marzo, è conosciuto non solo per la sua arte, avendo scritto alcuni dei brani più belli della musica italiana, ma anche per aver avuto nella sua vita degli amori importanti che, in qualche modo, hanno anche segnato la sua carriera. Eppure, sul suo conto, da diverso tempo è iniziata a circolare la voce per cui avesse avuto cinque figli e non quattro. Una notizia che lui stesso ha smentito, ma che è tornata ad affermarsi proprio nel giorno della sua scomparsa.

Il quinto figlio che Gino Paoli non ha mai avuto

Francesco, il quinto figlio che Gino Paoli avrebbe avuto dalla moglie Paola Penzo nel 2000, in realtà non è mai esistito. Sono circa 26 anni, quindi, che al cantautore è stata attribuita una quinta paternità senza che la notizia fosse mai stata confermata e, infatti, in un'intervista l'artista aveva anche ribadito che questo figlio non fosse mai arrivato: "Ho quattro figli, non so perché me ne attribuiscano un quinto: un certo Francesco, mistero", aveva detto sorridendo dell'equivoco che continuamente veniva riproposto. Della vicenda aveva parlato anche nell'autobiografia scritta a quattro mani con il giornalista Daniele Bresciani e pubblicata da Bompiani nel 2023, ovvero Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni. È chiaro che la diffusione della notizia che, di fatto, non si è capito come sia stata diffusa, ha generato una serie di errori che si sono ripetuti negli anni, tanto che nella voce enciclopedica sul suo conto compariva proprio il suddetto Francesco che, però, si dà il caso sia solo il frutto dell'immaginazione di qualcuno.

I quattro figli di Gino Paoli

Grandi sono gli amori che lo hanno accompagnato nella sua vita. Se dalla storia con Ornella Vanoni non sono nati figli, anche perché la cantante aveva avuto un aborto spontaneo, dalla prima moglie, Anna Fabbri, ha avuto il suo primogenito Giovanni, nel 1964, scomparso a marzo 2025 a causa di un infarto. Nello stesso anno da Stefania Sandrelli ha avuto sua figlia Amanda. Gli altri due figli, invece, sono nati dal matrimonio con Paola Penzo: il primo, Nicolò nato nel 1980, il secondo Tommaso nel 1992.