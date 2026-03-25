Eredità Gino Paoli, patrimonio tra 20 e 25 milioni a moglie e figli: i diritti d’autore e gli immobili

Dopo la morte di Gino Paoli, si è aperto il tema dell’eredità: il noto cantautore avrebbe un patrimonio stimato tra 20 e i 25 milioni di euro tra diritti d’autore per i suoi brani, royalty e proprietà immobiliari in Liguria. L’ingente somma spetterebbe un terzo alla moglie Paola Penzo e i due terzi ai figli.

Gino Paoli

Dopo la morte di Gino Paoli, avvenuta il 24 marzo all'età di 91 anni, si è aperto il tema dell'eredità. Il noto artista, autore di brani come Senza Fine e La Gatta, avrebbe un patrimonio stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro tra diritti d'autore e immobili in Liguria, dove ha vissuto gran parte della sua vita. Secondo il codice civile e nel caso in cui non ci sia un testamento (al momento non se ne è parlato pubblicamente), l'eredità spetterebbe un terzo alla moglie Paola Penzo e i restanti due terzi ai tre figli. A Giovanni, morto a 60 anni, subentra la nipote Olivia in sua rappresentanza. Ma in cosa consiste effettivamente il patrimonio?

Secondo la ricostruzione de Il Messaggero, a gestire la somma è la Senza Fine Srl (come l'omonimo suo brano), fondata proprio con l'obbiettivo di occuparsi del patrimonio dell'artista. Dagli ultimi bilanci emerge come la società conti ricavi compresi tra 600mila e 800mila euro annui, derivanti dallo sfruttamento dei diritti editoriale e dalle royalty. Il patrimonio netto si attesterebbe intorno ai 2.7 milioni di euro e a questo si aggiungerebbero anche 900mila euro di liquidità immediata.

Ci sono poi delle altre voci, una fra tutte più ingente: i proventi della Siae. In quanto autore di brani di successo come ad esempio Sapore di Sale e Il cielo in una stanza, i flussi annui sono stimati tra i 450mila e i 550mila euro, senza dimenticare anche i "diritti secondari", cioè l'inserimento delle canzoni in oltre 20 produzioni cinematografiche internazionali. In più, in base alla legge sul diritto d'autore, Paoli continuerà a produrre reddito per altri 70 anni dalla sua scomparsa.

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A completare il quadro dell'eredità di Paoli ci sono anche proprietà immobiliari, tra cui una villa a Genova, e diversi investimenti sul territorio ligure. Fa parte del ‘pacchetto' anche il vitalizio parlamentare, un assegno di oltre 2mila euro, maturato durante il mandato da deputato indipendente nelle liste del Partito Comunista tra il 1987 e il 1992.