Gino Paoli e il proiettile vicino al cuore: come è sopravvissuto per oltre 60 anni, la spiegazione medica

Gino Paoli ha vissuto dal 1963 con un proiettile nel pericardio, la membrana che avvolge il cuore. Il suo resta un caso eccezionalmente raro, ma trova spiegazioni precise in medicina e nella letteratura scientifica.

Gino Paoli in una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Nel 1963 sopravvisse a un colpo di pistola al petto: il proiettile si fermò a pochi millimetri dal cuore

L’11 luglio 1963, Gino Paoli sopravvisse a un colpo di pistola al petto. Quel giorno, il cantautore italiano, morto oggi all’età di 91 anni, tentò il suicidio nel pieno della sua carriera. Il proiettile entrò nel torace, ma non lesionò in modo fatale né il cuore né i grandi vasi sanguigni. Si fermò a pochi millimetri dal cuore, nel pericardio, la membrana che avvolge il muscolo cardiaco. Fu un caso limite, in cui la sua vita dipese da una combinazione di fattori e dalla rapidità dei soccorsi.

In ospedale, al San Martino di Genova, i medici si trovarono davanti a una scelta complessa: intervenire chirurgicamente oppure lasciare il proiettile in sede. L’operazione presentava rischi elevati, per la posizione estremamente delicata, e alla fine prevalse un approccio conservativo: non operare. A Paoli fu spiegato con chiarezza che un eventuale spostamento del proiettile avrebbe potuto avere conseguenze irreversibili. Le indicazioni erano rigorose: evitare sforzi, ridurre al minimo gli eccessi e mantenere uno stile di vita controllato.

Quella prospettiva entrava però in contrasto con il suo temperamento. Negli anni successivi, il cantautore ha rievocato l’episodio con tono ironico, raccontando di aver ignorato fin da subito le raccomandazioni ricevute e arrivando a scherzare su quella pallottola rimasta nel corpo. “In aeroporto non fa più suonare i metal detector: deve essersi arrugginita” raccontava.

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Con il tempo, la presenza del proiettile era diventata parte della sua storia personale. Un dettaglio che richiama un aspetto meno noto ma ben documentato in medicina: in alcuni casi, il corpo può tollerare presenza di un corpo estraneo senza sviluppare complicanze rilevanti.

Situazioni simili sono documentate anche al di fuori delle ferite da arma da fuoco: corpi estranei dimenticati o penetrati nell’organismo possono rimanere per anni senza dare segni evidenti. In altri casi, vengono scoperti solo a distanza di tempo, talvolta dopo la comparsa di sintomi. È quanto accaduto, ad esempio, a un paziente con un ago per l’agopuntura rimasto nel cervello per anni e a un altro in cui un piccolo oggetto inalato è stato trovato nei polmoni dopo decenni.

Come è possibile sopravvivere con un proiettile vicino al cuore

Dal punto di vista medico, casi come quello di Gino Paoli sono rari ma non isolati. La letteratura scientifica descrive diverse situazioni in cui un proiettile può rimanere nel torace, nel pericardio o persino in prossimità delle strutture cardiache senza risultare immediatamente letale.

Uno degli elementi decisivi è la traiettoria del proiettile. Il cuore non occupa tutto lo spazio toracico ed è circondato da polmoni, vasi e tessuti che possono assorbire o deviare l’energia del colpo. In alcuni casi, il proiettile si arresta nel sacco pericardico, senza coinvolgere direttamente il cuore. Un caso clinico pubblicato su Case Reports in Cardiology documenta proprio la presenza di un proiettile nel pericardio in un paziente sopravvissuto al trauma.

Un altro fattore cruciale è la mancata lesione dei grandi vasi sanguigni, come l’aorta o le arterie coronarie. Quando queste strutture vengono risparmiate, le possibilità di sopravvivenza aumentano significativamente, almeno nella fase iniziale.

Inoltre, il proiettile può diventare nel tempo stabile all’interno dei tessuti. L’organismo tende infatti a isolare i corpi estranei attraverso un processo di fibrosi, formando una sorta di “capsula” che ne limita il movimento. Questo fenomeno è descritto in diversi report clinici, inclusi casi di proiettili intracardiaci o intrapericardici rimasti asintomatici per anni.

Proprio questa stabilità è alla base della cosiddetta gestione conservativa. In pazienti emodinamicamente stabili e senza segni di complicanze, i medici possono decidere di non rimuovere il proiettile, perché l’intervento chirurgico comporterebbe rischi maggiori. Un caso pubblicato su International Journal of Surgery Case Reports descrive un paziente con un proiettile nel cuore gestito senza intervento, rimasto in buone condizioni cliniche nel corso del tempo.

La scelta tra intervento e osservazione resta comunque complessa e viene valutata caso per caso, considerando posizione del proiettile, sintomi e possibili complicanze come infezioni, aritmie o versamento pericardico.