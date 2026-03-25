Morte di Gino Paoli, il ricordo di Amanda Sandrelli sui social: “Babbo mio”

Amanda Sandrelli pubblica una foto insieme a suo padre Gino Paoli, con un messaggio breve ma intenso. Di lui aveva detto: “Per me è una specie di Superman, è come se non avesse paura di niente”.

Una semplice foto in bianco e nero, insieme a suo padre Gino Paoli, lei con una corona sulla testa e un sorriso. Poi una frase semplice: "Babbo mio". Così Amanada Sandrelli ha rotto il silenzio sulla morte del cantautore, scomparso nelle scorse ore all'età di 91 anni. Una perdita gigantesca per il mondo della nostra cultura, che vede andarsene una colonna assoluta, in grado di scrivere la storia della musica italiana moderna.

Fino ad ora Amanda Sandrelli non si era pronunciata pubblicamente rispetto alla scomparsa del padre, un silenzio rotto da un semplice post sui social che in poche ore ha raccolto grande cordoglio e affetto. Nelle prossime ore si celebreranno anche i funerali di Gino Paoli, che si terranno nella giornata di giovedì ma in una forma assolutamente privata, come comunicato dalla famiglia che aveva dato la notizia della scomparsa del cantautore.

Le parole di Amanda Sandrelli sul padre

Sandrelli che aveva sempre parlato con grande affetto del rapporto con il padre e della figura che rappresentava. In un'intervista del 2025, l'attrice aveva tracciato i contorni della figura paterna così: "Per me è una specie di Superman. È come se non avesse paura di niente. E io per lui, paura, non ne ho mai avuta. Certo, adesso ha 90 anni…". Non si era tirata indietro, in quella circostanza rispetto al parlare anche delle fragilità di Paoli, che più volte nel corso della sua vita ha avuto momenti complessi e depressione. In merito a questo aspetto, Amanda Sandrelli ha spiegato: "Mio padre è una persona molto complessa. Pesante, più per se stesso che per gli altri".

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Sandrelli è una dei cinque figli avuti da Gino Paoli nella sua intensa vita sentimentale. Nel 1964 sposò Anna Fabbri, dalla quale nel 1964 ha avuto un figlio, Giovanni, scomparso a marzo 2025 all'età di 60 anni a seguito di un infarto. Poi Paoli, senza separarsi dalla moglie, ebbe una relazione con l'attrice Stefania Sandrelli, conosciuta quando era ancora minorenne e nel 1964, stesso anno di nascita del primogenito del cantante ligure, l'attrice dà alla luce Amanda, che però prende il cognome della madre. Infine da 34 anni era sposato con Paola Penzo, autrice di alcuni suoi brani, con la quale ha avuto tre figli.

La storia del cognome di Amanda Sandrelli

Particolare è la storia del cognome di Sandrelli, nato da una lite tra Paoli e Stefania Sandrelli. Il cantautore raccontò di avere deciso il nome del nome della figlia contro il volere di lei: "Sono stato io a scegliere il nome: Amanda, dal latino, “qualcuno da amare”. Ma Stefania non l’ha presa bene, voleva chiamarla Angelica. Così quando ha saputo che io avevo depositato Amanda, per ripicca mi ha detto: “Allora, se tu hai scelto il nome, io le do il cognome Sandrelli"