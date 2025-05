Olly è il primo artista di Sanremo 2025 doppio platino: il Festival, adesso, ha tutto il podio certificato

video suggerito

Olly

Questa settimana le uniche quattro nuove certificazioni della FIMI sono tutta ad appannaggio del Festival di Sanremo che vede alcuni dei suoi Big premiati anche per quanto riguarda gli album. Ma soprattutto è Olly, il vincitore dell'ultima edizione, che continua a fare la voce grossa e dopo un tour sold out che ha portato avanti a discapito della propria partecipazione all'Eurovision Song Contest – dove l'Italia è stata ben rappresentata da un ottimo quinto posto di Lucio Corsi con Volevo essere un duro – Balorda nostalgia, canzone di Olly – che ha appena pubblicato la nuova Depresso fortunato -, appunto, è la prima canzone dell'Ariston a essere certificata doppio disco di platino che in soldoni significa oltre 200 mila copie vendute/streammate/scaricate della canzone.

Olly primo Big di Sanremo doppio platino, Corsi è al primo

La canzone, che ha appena superato nei numeri in streaming Per due come noi – canzone che vedeva il cantautore duettare con Angelina Mango – con oltre 78 milioni di stream, e insegue Devastante che ne ha 99 milioni, è appena stata certificata doppio platino confermandosi, successo sanremese a parte, la canzone più ascoltata sulle piattaforme, confermando anche a distanza di mesi che probabilmente almeno per quantità di ascolti era la più apprezzata. C'è anche da dire che Lucio Corsi fa la sua figura e riesce a portare la sua Volevo essere un duro, da poco protagonista in Europa, al platino, con 100 mila copie: le soglie per le certificazioni, come abbiamo già scritto, sono state innalzate e raddoppiate dal gennaio del 2025.

Adesso tutto il podio sanremese è certificato

Questo ha portato sicuramente una diminuzione delle certificazioni rispetto agli anni scorsi (benché, comunque, anche gli ascolti totali siano minori). Eppure i protagonisti dell'ultima edizione riescono a mantenere le promesse e questa settimana può festeggiare anche Brunori Sas che ci mette un po' di più, ma la sua L'albero delle noci, che si è classificata al terzo posto, ha raggiunto la certificazione d'oro.

Anche Tutta l'Italia di Gabry Ponte è oro

Ma il cantautore calabrese festeggia pure l'oro dell'album Vol.3 – Il cammino di Santiago in taxi, mentre tornando ai singoli, pur non essendo stata in gara a Sanremo, Tutta l'Italia di Gabry Ponte ne è stata protagonista come jingle e ha raggiunto la certificazione oro, anch'egli, evidentemente, sfruttando la spinta dell'Eurovision, dove ha rappresentato San Marino, qualificandosi per la finale ma chiudendo in ultima posizione.