“Oh ma” e sul palco di Rocco Hunt sale sua mamma Alfonsina, poi lo show col figlio Giovanni di 9 anni

Rocco Hunt col figlio, la madre e la moglie durante il concerto a Caserta

Rocco Hunt ha voluto dedicare alla madre la sua hit dell'estate, Oh Ma, durante il concerto che ha tenuto alla Reggia di Caserta, giovedì 11 settembre, subito dopo la versione originale accompagnato da Noemi. Il rapper di Salerno è stato protagonista di un concerto con i suoi fan campani, per l'evento che lo ha visto protagonista di fronte a uno dei monumenti italiani più famosi al mondo, ma con sé ha portato tutta la sua famiglia: nel backstage e sotto al palco, infatti, c'erano i genitori, la moglie Ada e il figlio Giovanni, il fratello Francesco, il nonno e tantissimi parenti e amici – tra cui i rapper Speranza e Le-One – a completare la festa.

Oh ma con mamma Alfonsina e Noemi

Ma il cantante ha voluto mettere la ciliegina sulla torta portando con sé sul palco anche un pezzo di quella famiglia e in particolare la madre, il figlio e la moglie. Tutti momenti molto emozionanti, che si sono conclusi in festa con la madre, Alfonsina, sul palco a cantare con lui e Noemi "Oh Ma": "Che estate! Io però ti devo chiedere una cortesia – ha detto il cantante a Noemi dopo la fine della prima esibizione -, lo so che è poco professionale, siccome questa canzone parla sia della donna e dell'uomo che amiamo, ma anche della mamma, mia madre mi ha cazziato (sgridato, ndr), perché ha detto ‘ma come, questa canzone dice Ti porto a ballare, mà, e tu non mi hai mai portato a ballare?'. Quindi stasera ti porto a ballare con me e Noemi, quindi adesso la canzone si può veramente definire oh mà, oh mà".

Sul palco anche il figlio Giovanni e la moglie Ada

E a quel punto la madre del cantante è salita sul palco ballando assieme ai due, con il figlio che l'ha fatta interagire col pubblico e sul verso "E tu sei la sola e santa" Rocco si è lasciato andare a un "Ma veramente!". Ma prima del finale con la signora Alfonsina sul palco, Rocco aveva chiamato il figlio Giovanni, 9 anni, che salendo sul palco lo ammonisce: "Mi avevi promesso che cantavo pure io, che cantavamo assieme". E così i due hanno duettato in una versione padre e figlio di "Non litighiamo più" che era stata introdotta nella prima versione con un pensiero contro la guerra.Tra il figlio e la madre, però, c'è stata Ada, la moglie, al suo fianco durante la parte finale di Speriamo che dio non me la porti via. Sul palco, durante la serata, anche alcuni ospiti come Gigi D'Alessio, Irama e Ana Mena.