Rocco Hunt alla Reggia di Caserta, tra gli ospiti Gigi D’Alessio, Noemi e Irama: la scaletta del concerto

Rocco Hunt in concerto alla Reggia di Caserta

Rocco Hunt si sta preparando per una serata speciale alla Reggia di Caserta dove terrà un concerto speciale questa sera, 11 settembre, uno spetta olo che il rapper/cantautore di Salerno ha promesso speciale, una notte che sogna da tempo, come l'ha definita lui stesso: "Preparatevi a cantare, ballare e vivere qualcosa che ricorderemo per sempre". E per rendere ancora più speciale questa serata di musica e hit ci saranno alcuni ospiti che Fanpage vi può svelare in anteprima. Sul palco speciale di Caserta, infatti, saliranno assieme a Rocco Hunt anche Gigi D'Alessio, Noemi, Irama e Ana Mena che lo accompagneranno in alcune canzoni.

Quali canzoni Rocco Hunt canterà con gli ospiti

Rocco Hunt e Noemi

Ovviamente Rocco Hunt duetterà con gli ospiti nelle canzoni registrate assieme, quindi con Gigi D'Alessio – il cui rapporto speciale ha raccontato a Fanpage, sottolineato come il cantautore lo aiuti nella pronuncia del napoletano – canterà Giura e poi farà una canzone di D'Alessio, mentre con Irama duetterà in Cchiu bene ‘e me, canzone contenuta nel suo ultimo album Ragazzo di giù, mentre con Ana Mena si esibirà nelle loro due hit, ovvero A un passo dalla luna e Un bacio all'improvviso che hanno impazzato tra i tormentoni del 2020 e del 2021, mentre con Noemi, ovviamente, farà Oh ma, ricambiando la sorpresa che fece salendo sul palco della cantante romana a Baia Domizia.

La scaletta del concerto alla Reggia di Caserta

Proprio Oh ma è tra le canzoni più suonate nell'estate 2025, tra quelle più trasmesse dalle radio italiane dove a due mesi dall'uscita è ancora nella top 5 dei brani più suonati. Rocco Hunt si esibirà nelle sue canzoni più amate e in questi ultimi anni il rapper si è costruito una solida carriera da autore di successo, sia per sé che per gli altri. Chi sarà alla Reggia di Caserta, quindi potrà ascoltare successi come Mille vote ancora, Nisciuno, Caramello, Ti volevo dedicare, ma anche Ragazzo di giù, Se mi chiami e ovviamente non potrà mancare la canzone che gli ha dato la popolarità nazionale, ovvero Nu juorno buono che gli valse la vittoria tra i Giovani al Festival di Sanremo.