La sorpresa di Rocco Hunt a Noemi: ecco cosa ha fatto il cantante prima di Oh Ma

Rocco Hunt ha fatto una sorpresa a Noemi che era in concerto a Baia Domizia: il cantante salernitano ha raccontato tutto sui social lasciando a bocca aperta la collega, con cui è in radio con Oh Ma.

Noemi e Rocco Hunt

Rocco Hunt ha voluto fare una sorpresa a Noemi con cui questa estate è in radio grazie alla canzone Oh Ma, che è nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Il cantante, uno degli hitmaker di questi ultimi anni, ha colpito un'altra volta e questa volta l'ha fatto con Noemi, un'altra artista che riesce spesso a piazzare canzoni estive tra i tormentoni dell'anno. Quest'anno hanno unito le forze e pubblicato una canzone che sta pian piano scalando le classifiche di gradimento del pubblico e non solo. Noemi era in concerto a Baia Domizia, in provincia di Caserta per il suo Nostalgia Summer Tour.

Il racconto di Rocco Hunt sui social

Visto che si trovava in Campania, Rocco Hunt – che è di Salerno, a un'ora e mezza circa dal luogo dove l'amica si esibiva – ha deciso di farle una sorpresa che ha documentato sui suoi canali social. Il cantante, infatti, ha deciso di mettersi in auto e percorrere i 120 chilometri che lo separavano dall'Arena dei Pini – dove si teneva il concerto – e dall'amica: "Ho saputo che Noemi è in concerto qui in zona, a Baia Domizia e quindi ragà siccome sto qua devo per forza andarla a trovare, andiamo a fare una sorpresa, let's go". E a quel punto è entrato in auto e si è messo in strada arrivando nei camerini mentre Noemi era sul palco.

La sorpresa di Noemi

"Ci siamo, siamo arrivati al concerto di Noemi, lei non sa niente, sto mettendo le cuffie" dice Rocco Hunt spiegando di aver chiamato la band e il direttore di produzione per chiedere di inserire Oh Ma in scaletta così da entrare all'improvviso. "Lei non sa nulla – ribadisce il cantante -. Le voglio fare una sorpresa stasera" e inquadra dal retro del palco Noemi che si sta esibendo, stacco di camera e partono le prime note della canzone, e si vede la cantante sorpresa che si gira verso la band cercando di capire che succede e vede salire sul palco Rocco Hunt che attacca subito la canzone, prima di abbracciarla.