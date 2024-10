video suggerito

Nobel per la Letteratura, librerie coreane esplose: "Non abbiamo più scorte di Han Kang" Nessuno si aspettava che Han Kang vincesse il Nobel per la Letteratura, soprattutto non le librerie. A pochi giorni dalla vittoria in Corea del Sud le librerie sono ancora alla ricerca di scorte. Vendute negli ultimi giorni oltre 500mila copie.

A cura di Elena Betti

Camminando per le strade di Seoul in questi giorni non sarà strano imbattersi nel cartello "esaurito" affisso sulle vetrine delle librerie. Quell'esaurito si riferisce a tutte le opere della scrittrice Han Kang, inaspettata vincitrice del premio Nobel per la Letteratura del 2024. Questa vittoria ha spiazzato tutti, scrittrice compresa. I bookmakers avevano predetto un testa a testa tra la cinese Can Xue e l’australiano Gerald Murnane, ma a farsi strada sbaragliando la concorrenza è stata Han Kang che racconta di aver ricevuto l’importante annuncio con una telefonata totalmente inaspettata mentre era a cena con il figlio. Un grande traguardo anche perché Kang è la prima donna sudcoreana ad ottenere questo importante riconoscimento e in generale il suo è il secondo Nobel in assoluto vinto nel suo paese dopo quello per la Pace assegnato nel 2000 all’ex presidente Kim Dae-jung. La sua vittoria è stata talmente inaspettata da cogliere impreparate tutte le librerie della Corea del Sud e non solo. A poche ore dalla vittoria è cominciata la corsa all’acquisto sia nei negozi fisici che online.

In Corea del Sud non ci sono più scorte dei libri di Han Kang

“Non abbiamo più scorte di libri, abbiamo contattato gli editori”, è il comunicato rilasciato dai due principali negozi di libri online della Corea del Sud che sono andati in crush dopo l’annuncio della vittoria di Han Kang al Premio Nobel per la Letteratura. Un traffico molto elevato e molto inaspettato, al quale i siti non hanno retto. "Abbiamo ricevuto lamentele dagli utenti, non riuscivano ad accedere al nostro sito e quando lo facevano, le pagine si caricavano lentamente”, ha spiegato un funzionario del Kyobo Book Center, una delle principali librerie del Paese, aggiungendo di essersi dovuti rivolgere con urgenza alle case editrici della scrittrice perché non avevano scorte sufficienti dei suoi libri. Proprio sul sito di Kyobo i libri della vincitrice occupano i primi nove dei dieci posti nella classifica dei bestseller in tempo reale. A poche ore dalla vittoria in Corea del Sud si è in effetti scatenata una vera e propria Han Kang mania e nello store fisico dell’importante libreria coreana nel centro di Seoul è stato allestito un angolo dedicato a Kang, che però aveva comunque bisogno di presentazioni: la fila di copie del suo La Vegetariana è stata accompagnata dal cartello Premio Nobel per la Letteratura 2024.

I libri più venduti di Han Kang

Il libro che ha scalato maggiormente le classifiche è Le Vegetariana, tradotto anche in Italia con Adelphi, che ha scalato 350 posizioni in pochi minuti. Il Nobel di Kang ha avuto un impatto incredibile, celebrato dalla Corea come uno dei traguardi più grandiosi mai ottenuti nel paese, pare che addirittura siano stati interrotti i lavori in Palamento per annunciare la vittoria. L’incredibile interesse riversatosi sull’autrice è un qualcosa di mai visto prima negli altri stati e, anche se sicuramente lusinghiero, il boom di vendite subito dopo la vittoria significa anche che un numero molto alto di lettori coreani non aveva già in casa il libro più famoso della scrittrice e che molti di loro proprio non la conoscevano. Nel complesso, in soli quattro giorni e tenendo conto solo delle due librerie più grandi della Corea del Sud, sono state vendute oltre 500mila copie dei romanzi di Kang. Il più venduto sembra essere Atti Umani, seguito da La Vegetariana e dalla sua opera più recente Non dico addio, non ancora tradotto in Italia.