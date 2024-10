Premio Nobel per la Letteratura a Han Kang: “Ha esposto traumi storici e fragilità della vita umana”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

È stato consegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang il premio Nobel per la Letteratura 2024. La decisione è stata appena comunicata dall'Accademia di Svezia, che stabilisce a chi dare il prestigioso riconoscimento. L'autrice è stata premiata "per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana".

Classe 1970, figlia d'arte dello scrittore Han Seung-won, Han Kang ha già vinto il Man Booker International Prize nel 2016 con il romanzo "La vegetariana", il suo lavoro più conosciuto. Scritto in tre parti, il libro descrive le violente conseguenze che si verificano quando la protagonista Yeong-hye si rifiuta di sottomettersi alle norme di assunzione di cibo. La sua decisione di non mangiare carne incontra reazioni diverse. Dal 2013 la scrittrice insegna scrittura creativa al Seoul Institute of the Arts.

Non sono state rispettate le previsioni della vigilia. Tra i favoriti, secondo il totonomi, c'erano a questo giro la scrittrice cinese Can Xue, l'australiano Gerald Murnane e l'antiguo-barbudana Jamaica Kincaid. Lo scorso anno è stato premiato Jon Fosse, autore norvegese insignito "per le sue innovative opere teatrali e narrative che danno voce all'inesprimibile".

L'assegnazione del premio Nobel per la Letteratura 2024 avviene al culmine della cosiddetta "settimana dei Nobel", durante la quale ogni anno vengono assegnati gli importanti riconoscimenti: si è partiti lo scorso 7 ottobre con il Nobel per la medicina, continuando poi martedì 8 con quello per la fisica e mercoledì 9 con quello per la chimica. Nei prossimi giorni, invece, verranno assegnati anche l'atteso premio Nobel per la pace venerdì 11 a Oslo e non a Stoccolma, e poi, a chiudere le premiazioni il 14 ottobre, il premio per l'economia.