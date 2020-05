Il musicista e compositore Ezio Bosso è morto oggi all'età di 48 anni. Il pianista torinese, che dal 2011 soffriva di una malattia degenerativa, ma noto per la sua intensa attività, aveva trovato la ribalta nazionale nel 2016, quando fu invitato da Carlo Conti come ospite d’onore al Festival di Sanremo. Noto per la sua musica, ma anche per il coraggio e la dignità con cui aveva affrontato la malattia, Bosso è autore anche di alcune frasi e aforismi che rendono la sua figura una delle più amate dagli italiani. Ecco una lista delle più belle, dai libri alle interviste.

