video suggerito

Mina oggi compie 85 anni, Gianni Morandi ricorda il loro primo incontro: “Ero innamorato di lei, come tutti” Gianni Morandi ha fatto gli auguri a Mina per i suoi 85 anni ricordando la prima volta che si sono incontrati. Bello anche il post di Gabbani che ha cantato la canzone che ha scritto per lei, Buttalo via. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Music

389 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianni Morandi (LaPresse) e Mina (LaPresse)

Oggi 25 marzo, Mina compie 85 anni e ovviamente in tanti le fanno gli auguri pubblicamente, sia i fan che i colleghi e gli amici. La cantante, come noto, vive a Lugano e praticamente ha deciso da anni di non mostrarsi in pubblico, presentandosi solo con la propria voce, in album che escono con cadenza regolare, e canzoni che si arricchiscono sempre di firme diverse, da giovani sconosciuti scoperti da lei a grandi firme del pop italiano. E tra coloro che oggi hanno voluto renderle omaggio e farle pubblicamente gli auguri ci sono Gianni Morandi, con un bel ricordo sui suoi social, Francesco gabbani che le ha reso omaggio con una canzone scritta per lei e Vasco Rossi.

Gli auguri e il ricordo di Gianni Morandi

Su Instagram, Gianni Morandi ha voluto ricordare la prima volta che si sono incontrati, quando lui aveva solo 15 anni: "La prima volta che incontrai Mina, avevo da poco compiuto 15 anni e cantavo con il complesso della mia maestra di canto, Alda Scaglioni. Era il primo maggio del 1960 e Mina era ospite d’onore in una serata da ballo, a Sorbolo, al dancing “La Capinera”. Era accompagnata dal suo pianista Toni De Vita. Io ero innamorato di lei come tutti gli italiani. Aveva già inciso e portato al successo, sia TINTARELLA DI LUNA che IL CIELO IN UNA STANZA.

Ero timido, penso di averle rivolto al massimo due parole…". Poi le cose sarebbero cambiate, da lì a pochi anni, come ricorda il cantante: "In quel momento non immaginavo lontanamente che, dopo qualche anno, l’avrei conosciuta e addirittura avrei perfino cantato con lei!".

Francesco Gabbani e Vasco Rossi fanno gli auguri a Mina

Oltre a Gianni Morandi ci sono anche Vasco Rossi e Francesco Gabbani che hanno voluto fare gli auguri alla cantante. Il primo ha pubblicato una storia con gli auguri, mentre il secondo ha voluto ricordare la loro collaborazione. Francesco Gabbani, infatti, ha pubblicato un pezzo del suo cocnerto in cui si esibisce in Buttalo via, canzone scritta proprio per lei: "Oggi è il compleanno di una grande leggenda della musica italiana, @mina_mazzini_official, e le faccio gli auguri sulle note di “Buttalo Via”, la canzone che ho scritto per lei, direttamente dall’ultimo live del tour✨ Grazie per la tua voce, la tua arte, le emozioni senza tempo. Auguri di cuore!".