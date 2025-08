Midge Ure annulla i concerti per un problema di salute che richiede cure urgenti: cosa succede alle date italiane

Midge Ure in concerto

Midge Ure sta male e ha bisogno di cure urgenti e un periodo di riposo. Il cantante, che è stato colonna portante degli Ultravox e del Concerto Live Aid assieme a Bob Geldof, ha informato i fan con un post su Instagram che le sue condizioni di salute lo costringono a fermarsi e a cancellare il tour e i concerti previsti da settembre in poi, scusandosi con tutti coloro che avevano impegnato giorni di lavoro, prenotato voli e alloggi per andarlo a vedere live, pur spiegando che i concerti previsti per questo mese si terranno regolarmente: "È con grande tristezza e difficoltà che devo riprogrammare tutti gli spettacoli previsti da settembre in poi". Dovrebbero esser confermati, quindi, i due concerti italiani che terrò a fine agosto a Rimi e Pordenone.

Cosa succede ai due concerti previsti in Italia

Le date di Midge Ure confermate in Italia

Midge Ure ha spiegato che il motivo di questo stop è subentrato quando "durante un recente controllo di routine, i medici hanno scoperto un problema di salute che richiede cure urgenti e un periodo di recupero" pur senza spiegare cosa sia successo e a cosa serviranno queste cure, preferendo mantenere la privacy. Il cantante conferma che continuerà a suonare in tuti gli spettacoli previsti questo mese, quindi per la voce di Ultravox e Visage è confermata la sua presenza in Italia – come da sito ufficiale – ovvero il 29 agosto al Percuotere la Mente di Rimini e anche al Music in Village previsto per il 30 agosto a Pordenone che concluderanno questa prima fase prima delle cure.

Chi è Midge Ure, dagli Ultravox e Visage e Live Aid

Il cantante e musicista inglese rassicura i fan sulla volontà di tornare al più presto in tour e spiega di star lavorando assieme ai promoter per riprogrammare le date cancellate fino a ora: "Vi chiedo gentilmente di rispettare la mia privacy e quella della mia famiglia in questo momento difficile". Midge Ure è un'istituzione del mondo musicale grazie alla sua presenza in band come Visage e Ultravox, ma anche i Thin Lizzy oltre alla carriera solista che lo ha visto protagonista con singoli come If I Was o anche Breathe che rilanciò la sua immagine in Italia, ma è da ricordare come sia anche il produttore di Do They Know It’s Christmas? per Band Aid, dando il via al concerto storico Live Aid nel 1985