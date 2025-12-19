Mariah Carey perde un podio: qual è il classico di Natale che ha battuto “All I Want for Christmas”

Mariah Carey e i Wham

Per la prima volta "Last Christmas" dei Wham batte "All I Want for Christmas" di Mariah Carey nella classifica Billboard 200 Global. Da anni queste sono le due canzoni che si contendono la testa delle classifiche natalizie negli Usa e non solo: due classici contemporanei che da novembre cominciano ad accompagnare milioni di persone verso il Natale. E se Mariah Carey detiene la palma di canzone più longeva al primo posto della Hot 100, rimanendo in classifica per 20 settimane. Eppure per la prima volta in questa speciale classifica nata nel 2020 una canzone che non è quella di Carey arriva in prima posizione, battendola.

Secondo Billboard, il classico del 1994 di Mariah Carey ha raggiunto la vetta della classifica Global 200 per un totale record di 19 settimane da dicembre 2020. E fino a questo mese era l'unica canzone natalizia a esserci riuscita, prima che "Last Christmas" si prendesse quel posto, riuscendola a sorpassare almeno una volta. Due settimane fa, inoltre, la canzone del 1984 dei Wham era riuscita anche a toccare il suo massimo storico nella classifica dei singoli in America, la Billboard 100 statunitense, toccando il secondo posto, che in questo momento è stato preso da "Rockin' Around the Christmas Tree" di Brenda Lee.

Andrew Ridgeley, che con George Michael formava i Wham, ha detto a Billboard di essere meravigliato di come la loro canzone sia diventato un classico amato da tutte le generazioni citando "il posto speciale che la canzone occupa in così tanti cuori e di cui George Michael sarebbe stato immensamente orgoglioso. Grazie a tutti coloro che hanno accolto la canzone come un piccolo pezzo del loro felice Natale". Gli eredi di George Michael, invece hanno descritto "Last Christmas" come "un disco senza tempo che incarna il vero sound del Natale e continua a conquistare il pubblico, conquistando nuovi ascoltatori in tutto il mondo. Grazie a tutti coloro che mantengono questa canzone al centro del Natale".

Ma non sarà questo a spegnere il sorriso natalizio – e il conto in banca – di Mariah Carey che con 20 settimane in Hot 100 ha battuto il record di canzone più longeva in questa classifica. La stessa cantante ha commentato questa notizia definendola fantastica: "Lo è davvero, non posso mentire. È diventata una cosa tale che non avrei mai potuto prevederla" ha detto. Ma ha aggiunto anche che non estenderà il record, dal momento che resta comunque una canzone che ha un picco in un momento particolare dell'anno: "A un certo punto non sarà più Natale" ha spiegato.