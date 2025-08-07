Marco Carta, le prime parole dopo il ricovero: “Dolori fortissimi, mi hanno detto che ero in pericolo”

Marco Carta su Instagram

Dopo aver cancellato il concerto previsto a Porto Torres a causa di problemi di salute, Marco Carta è voluto intervenire direttamente sui social per tranquillizzare i fan e provare a ripercorrere quei momenti che lo hanno portato a dover passare una notte in ospedale. Il cantante non ha ben spiegato quello che ha avuto ma ha raccontato che durante e subito dopo il concerto tenuto a Rosolina mare, in provincia di Rovigo, stava bene, ma che i problemi avrebbero cominciato a farsi largo durante la notte: "Mi sono svegliato alle 3 ed è cominciato il guaio, sono stato malissimo, avevo dolori fortissimi" ha detto il cantante, ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo.

Perché è stato portato in ospedale

Il cantante ha spiegato ai suoi fan che in passato aveva già subito un'operazione, facendo riferimento a quando è stato ricoverato, nel 2018, per un'ulcera allo stomaco (il cantante disse che poteva anche essere una diverticolite) che ha richiesto anche un intervento chirurgico: "Per chi non lo sapesse, qualche anno fa ho avuto un'operazione quindi alcuni organi sono molto delicati" ha detto Carta che ha spiegato di aver dovuto fare un viaggio non semplice per raggiungere l'Ospedale milanese di San Donato dove lo hanno visitato e lo hanno costretto a rimanere in osservazione almeno un altro giorno: "Mi hanno detto che non avrei fatto il concerto – ne avevo uno Porto Torres -, mi hanno detto che non potevo esibirmi perché ero in pericolo e avrei dovuto passare almeno una notte lì".

I prossimi concerti si faranno

Il cantante ha quindi spiegato di essere sotto cura antibiotica ma che adesso le cose vanno meglio e che potrà comunque continuare il suo tour, innanzitutto cercando di recuperare la data sarda: "Tutte le altre date si faranno, chiaramente mi serve ancora qualche altro giorno di recupero e per fortuna ce li ho. Grazie a voi, mi sono sentito visto, voluto bene e amato". Il cantante – che è stato dimesso lo scorso 4 agosto – è atteso il 12 agosto a Oliveto Lucano, il 20 agosto a San Martino D'Agri, il 23 agosto a Chiaravalle, il 24 agosto a Selargius e il 28 agosto a Ragusa.