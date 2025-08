Marco Carta in ospedale prima del concerto: “Costretto a ricorrere alle cure, i medici lo hanno ricoverato”

Marco Carta ha annullato il concerto di ieri sera, domenica 3 agosto, a Porto Torres, a causa di un problema di salute. È stato ricoverato in ospedale dopo aver avuto un problema di salute e “lo staff medico ha voluto trattenerlo in degenza”, scrive l’entourage del cantante ex di Amici.

Marco Carta è stato costretto ad annullare il suo concerto a Porto Torres, dove era atteso ieri sera, domenica 3 agosto, a causa di un problema di salute. Si sarebbe dovuto esibire all'evento alla Torre Aragonese, a partire dalle 21.30, ma con una Instagram story pubblicata dal suo staff ha fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedale. Non sono stati chiariti i problemi di salute, ma, fa sapere il suo entourage, resterà sott'osservazione anche oggi.

Le parole dello staff di Marco Carta

"Lo staff di Marco e tutto il suo entourage sono stati costretti ad annullare l'esibizione di oggi a Porto Torres a causa di un problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell'Ospedale San Donato di Milano", ha scritto lo staff di Marco Carta nelle IG story del cantante. A corredo del testo, una foto del braccio dell'artista con il bracciale del ricovero. "Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenere Marco sino a domani in degenza. Nonostante lui abbia tentato fino all'ultimo di garantire la sua presenza", le parole.

Nella story pubblicata ieri sera, anche i ringraziamenti per lo staff medico che lo ha subito assistito e anche per il Comune di Porto Torres. "Siamo a lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare la data che Marco vuole portare a casa a tutti i costi", si conclude il messaggio.

Le prossime date dei concerti di Marco Carta

Marco Carta si sarebbe dovuto esibire ieri sera, domenica 3 agosto, a Porto Torres, in provincia di Sassari. La data è stata posticipata, così come chiarito dallo staff, e ora il vincitore di Amici 2007 dovrà tornare in forma per i live del suo "Solo Fantasia Tour 2025". Ha in programma il concerto del 12 agosto, a Oliveto Lucano. Il 20 agosto si esibirà a SAn Martino D'Agri, il 23 agosto a Chiaravalle, il 24 agosto a Selargius e il 28 agosto a Ragusa.