Lucio Corsi ci ha messo dieci anni per vedere un album certificato: ci volevano Sanremo e Volevo essere un duro Lucio Corsi, a tre mesi dall'inizio del Festival di Sanremo 2025 che lo ha consacrato, ha ottenuto la prima certificazione FIMI all'album Volevo Essere Un Duro.

A cura di Vincenzo Nasto

Lucio Corsi, foto di Francis Delacroix

È curioso come gli ultimi quattro mesi di una carriera ultradecennale come quella di Lucio Corsi si stiano incasellando come un pezzo di puzzle mancante finalmente ritrovato: e così, a una settimana dall'inizio dell'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, il suo ultimo album è stato certificato disco d'oro. Allo stesso tempo, Volevo Essere Un Duro diventa il primo album certificato nella carriera dell'autore maremmano che solo poche ore fa ha calcato il suo ultimo palco di questo tour post-Sanremo, all'Alcatraz di Milano, completamente sold-out. E dalle forme quasi sfocate sul palco si passa anche alle classifiche, un concetto che il cantante sembra affidare quasi agli altri per non appropriarsi di qualcosa di definito, stabile nel tempo. È ciò che è successo solo un mese fa, quando dopo aver esordito nella prima settimana dall'uscita del disco al terzo posto, aveva conquistato successivamente la prima posizione con l'ingresso nell'equazione dei dischi fisici, quindi CD, Vinili e Musicassette.

Dallo streaming ai live di Lucio Corsi: il successo di Volevo Essere Un Duro

Ma se i live, come quello a Casa Della Musica a Napoli, proiettano i fan di Corsi in un mondo ben più variegato e ricco al cui interno è possibile trovare immagini da album come Cosa faremo da grandi a La gente che sogna, passando per il Bestiario Musicale, i numeri raccontano un particolare affetto del pubblico nei confronti dell'ultimo progetto post-Sanremo. Sì, perché anche escludendo Volevo Essere Un Duro che conta quasi 38 milioni di stream su Spotify, molti brani del progetto hanno conquistato oltre un milione di ascolti: da Tu sei il mattino con 7,5, ma anche i 2 di Situazione complicata e Sigarette, passando per Francis Delacroix. Questa versione pluridimensionale della realtà, in cui la favola talvolta incontra le brutture della quotidianità, hanno reso Lucio Corsi un personaggio quasi onirico, dai contorni ben poco definibili. E allo stesso tempo, il viaggio in Volevo essere un duro diventa un percorso in cui sentirsi rappresentati in ogni stagione della vita.

Come arriva Volevo Essere Un Duro all'Eurovision Song Contest 2025

In questo spaccato malinconico, ma non troppo, di Volevo essere un duro bisognerà trovare poi la chiave di volta per un pubblico come quello dell'Eurovision Song Contest. L'autore aveva svelato di non aver seguito molte edizioni della competizione che si terrà dal 13 maggio al 17 maggio a Basilea, ma di voler utilizzare la stessa "strategia" con cui si è insinuato al Festival di Sanremo 2025: la libertà. In un'intervista a Vanity Fair ha specificato: "Ho visto alcune edizioni del passato. Penso che andremo come abbiamo fatto a Sanremo, come siamo noi in questo momento della nostra vita, che è quello che mi interessa. Non voglio raccontare frottole".

E anche in un tempio dei colori e della musica uptempo come il palco dell'Eurovision Song Contest, Volevo Essere Un Duro arriva stravolgendo l'equilibrio delle cose. Ma non saremo sorpresi se in un contest in cui l'effetto WoW deflagrante è una conditio sine qua non, la dolcezza della ballad rock di Corsi riuscisse a estraniarsi, conquistando una posizione di rilievo. Facendo trionfare allo stesso modo uno dei paradigmi essenziali della canzone, come spiega qui Federico Pucci: "I duri che Lucio vorrebbe imitare sono modelli che non funzionano. Lucio deve riscriversi da zero per poter arrivare alla conclusione che ‘è inutile fuggire dalle tue paure'. Insomma, il testo ci conduce per mano verso un messaggio molto edificante: scoprire la magia dentro la propria normalità è l’autentico trionfo della fantasia; mentre l’imitazione lascia solo insoddisfatti".