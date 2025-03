Lucio Corsi: “Non sono innamorato e non penso al matrimonio, all’Eurovision non andrò a raccontar frottole”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo, Lucio Corsi è pronto a presentarsi all'Eurovision con il brano Volevo essere un duro. In un'intervista a Vanity Fair, il cantautore parla delle sue sensazioni a pochi mesi dalla partecipazione alla contest internazionale: "Non ho mai seguito l'Eurovision. Penso che andremo come abbiamo fatto a Sanremo, come siamo noi in questo momento della nostra vita, che è quello che mi interessa. Non voglio raccontare frottole". E sulla sua vita sentimentale: "Non sono innamorato e non voglio metter su famiglia. Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto".

Le parole di Lucio Corsi sull'Eurovision 2025

Dopo la rinuncia di Olly, Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025, che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea. Il cantautore non ha mai seguito assiduamente il contest: "Ho visto alcune edizioni del passato. Penso che andremo come abbiamo fatto a Sanremo, come siamo noi in questo momento della nostra vita, che è quello che mi interessa. Non voglio raccontare frottole".

Corsi si è detto "interessato alla politica", ma solo nella sua vita quotidiana: "Se parlassi in termini puramente politici nelle canzoni, dovrei avere un impegno quotidiano e costante in quelle battaglie. Mi sentirei davvero un impostore se lo facessi senza avere questo impegno. Del resto anche una canzone sul vento può essere una canzone politica, un messaggio può arrivare anche attraverso altre visioni".

La vita sentimentale

Lucio Corsi ha anche parlato della sua vita sentimentale: "Non sono innamorato. Sto pensando solo al lavoro, ora sento il bisogno di stare libero, far quello che mi pare, non ho voglia di metter su famiglia. Non ho proprio quel desiderio, per niente. Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto. Questa idea poi che ci siano le età “giuste” e i momenti “giusti” per fare le cose non mi ha mai convinto".