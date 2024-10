video suggerito

Lucca Comics & Games 2024: il programma con le date, la mappa e i biglietti Dal 30 ottobre al 3 novembre si terrà l'edizione 2024 dei Lucca Comics and Games. Il programma sarà ricco di ospiti di spicco ed eventi: ecco la mappa per raggiungere gli stand.

A cura di Elena Betti

Lucca Comics & Games (Getty Images)

Edizione con grandi novità per i Lucca Comics & Games 2024 in programma dal 30 ottobre al 3 novembre. I biglietti e gli abbonamenti sono già in vendita su Tickeone e per accedere agli stand sarà necessario ritirare un braccialetto. Al momento il numero degli ingrassi venduti si aggira intorno ai 193mila per i cinque giorni dell’evento. Atteso un programma ricco di eventi ed ospiti di spicco dal mondo dei fumetti a quello dei videogiochi. Il 2024 è un anno di grandi ricorrenze dal centenario della morte di Giacomo Puccini, compositore lucchese, ai 50 anni dalla nascita di Dungeons & Dragons. Durante la prima sera dell’evento, al Teatro del Giglio verranno esposti i tre poster disegnati appositamente per la manifestazione dal maestro Yoshitaka Amano, illustratore dei videogiochi Final Fantasy. I poster sono faranno da sfondo al concerto in onore di Puccini: una biopièce che ci regalerà un ritratto del compositore. È a lui che è in parte dedicato anche il tema di questa edizione: The Butterfly Effect, in omaggio alla Madama Butterfly di Puccini. Tra le principali novità ci saranno le presentazioni di molte anteprime nel mondo dei videogiochi e dei fumetti. In programma anche eventi speciali per la celebrazione dei 50 anni del gioco Dungeons & Dragons.

Il programma e gli ospiti del Lucca Comics 2024: le date degli eventi

Secondo quanto preannunciato, il programma di quest’anno dei Lucca Comics & Games sarà ricco di ospiti ed eventi e riassumerli tutti sarebbe impossibile: di seguito alcuni degli incontri più attesi. Si comincia con il grande illustratore del videogioco Final Fantasy Yoshitaka Amano che ha in programma due eventi: uno il 31 ottobre alle 16 al Teatro del Giglio e l’altro all’Auditorium di San Francesco alle 13 del 1 novembre, eventi su prenotazione. Uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico è quello con il regista Hwang Dong-hyuk e gli attori Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun per presentare la seconda stagione della serie netflix Squid Games che verrà proiettata al cinema moderno il 31 ottobre e a cui si potrà accedere previa prenotazione.

Il 1 novembre è in programma l’evento con l’autrice giapponese Peach Mamoko, famosa per i suoi lavori con Marvel Comics. Dagli Stati Uniti arriveranno invece Jeph Loeb (31 ottobre all’Auditorium San Girolamo) e, per gli amanti di Batman, Scott Snyder (1 novembre nella Chiesa di San Giovanni). Da non perdere anche l’incontro con Gene Luen Yang previsto per il 1 novembre all’Auditorium San Girolamo che presenterà il suo nuovo graphic novel Un anno per amarti. Altro evento attesissimo è quello legato alle celebrazioni del 50esimo anniversario di Dungeons & Dragons. Per l’occasione sarà presente Jeremy Crawford, designer delle regole del gioco e del manuale 2024 – evento previsto il 30 ottobre. Tra gli ospiti italiani Fumettibrutti, Sergio Gerasi, la famiglia Crepax e Alessandro Braonciani. I partecipanti potranno infine cantare al concerto Vent'anni e poi: 22 artisti, da Cristina D'Avena a Max Longhi che il 2 novembre si esibiranno.

I biglietti per partecipare al Lucca Comics: i prezzi

Rispetto agli anni passati la vendita dei biglietti sembra procedere un po’ a rilento. Pare che al momento siano stati venduti 193mila biglietti, mentre in questo periodo lo scorso anno era già stata ampiamente superata la soglia dei 200mila. In particolare, degli 80mila biglietti in vendita per ogni giorno, pare che siano stati venduti tra i 20mila e i 55mila biglietti. I giorni più affollati sembrano essere venerdì 1 novembre e sabato 2. I biglietti sono quindi ancora acquistabili su Tickeone e nei punti vendita durante la fiera e vanno di 25 euro del biglietto di mercoledì 30 ottobre a salire con 28 euro per il 31 ottobre, 32 euro per 1 e 2 novembre e 30 euro per domenica 3. Disponibili anche gli abbonamenti che partono da 39 euro per l’ingresso agli stand mercoledì e giovedì fino ai 93,60 euro per tutti e cinque i giorni dell’evento. Gli abbonamenti dai 3 ai 5 giorni includono anche il servizio salta code.

La mappa degli espositori

Per l’evento di Lucca Comics & Games 2024 è disponibile l’applicazione ufficiale, sia per dispositivi IOS che Android. Attraverso l’app sarà possibile consultare l’intero programma e la mappa degli stand. La mappa è consultabile anche sul sito ufficiale a questo link.