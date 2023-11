Lucca Comics & Games 2023: programma, mappa e come arrivare alla fiera internazionale del fumetto Dal 1° al 5 novembre ci sarà il Lucca Comics & Games 2023, in cui è assicurata la presenza di Frank Lee, autore della trilogia del Cavaliere Oscuro. Qui il programma e la mappa.

A cura di Vincenzo Nasto

A tribe of Two di Tomer e Asaf Hanuka, manifesto dell’edizione 2023

Dal 1° al 5 novembre, andrà in scena a Lucca una delle kermesse più attese: stiamo parlando del Lucca Comics & Games 2023, la fiera internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi, ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico. Una fiera che potrà accogliere 75mila utenti al giorno e che ospiterà nomi del calibro di Frank Miller, leggendario autore della trilogia del Cavaliere Oscuro, ma anche il disegnatore Jim Lee e gli italiani Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Werther Dell’Edera, Barbara Baraldi, Simone Bianchi. Mancheranno invece Zerocalcare e Fumettibrutti, dopo gli annunci degli scorsi giorni, in cui motivavano la propria assenza a causa del patrocinio dell'evento legato all'ambasciata israeliana. Per agevolare l'accesso alla fiera, la città di Lucca ha organizzato un servizio parcheggi e navette, in grado di far confluire il traffico.

Il programma del Comics & Games dal 1° al 5 novembre 2023

Il programma del Lucca Comics & Games 2023, qui in PDF, vedrà unirsi, anche quest'anno, più aree artistiche. Infatti, oltre ai fumetti e ai giochi, ci sarà sempre più spazio per la musica, i videogiochi, il cosplay, ma anche altre forme di cultura. Tra i nomi in arrivo in questi giorni Max Pezzali e Christina D'Avena, mentre sul lato cinematografico ci sarà l'anteprima di Five Nights at Freddy’s di Emma Tamm. Gli eventi si chiuderanno poi il prossimo 5 novembre.

La mappa del Comics & Games di Lucca 2023

Come per il programma, anche la mappa sarà consultabile tramite booklet dal vivo, ma soprattutto online, cliccando qui. La mappa sarà disponibile in doppio formato: sia con visione satellitare (poco leggibile), ma anche legata al più comodo Google Maps.

Non solo Frank Miller, tutti gli ospiti del Lucca Comics 2023

Frank Miller non sarà l'unico grande artista ad essere protagonista al Lucca Comics 2023. Il leggendario autore della trilogia del Cavaliere Oscuro, ma anche Sin City, sarà accompagnato dal disegnatore Jim Lee, ma anche Garth Ennis, Howard Chaykin, Don Rosa, Bryan Talbot e Craig Thompson. Senza dimenticare la presenza dell'autore di manga Usamaru Furuya, con la sua mostra This Time is different al Palazzo Ducale. Anche autori italiani presenti alla kermesse, soprattutto il gruppo Gigaciao, annunciato l'anno scorso proprio durante il Lucca Comics 2022 e diventata casa editrice di disegnatori come Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua.

Come arrivare al Comics di Lucca 2023: parcheggi e navette

Per chi vuole organizzare viaggio e biglietto in un'unica soluzione, c'è l'opzione “Salta sul bus” prenotabile tramite Vivaticket. Il vantaggio aggiuntivo è che il braccialetto per entrare nei padiglioni verrà consegnato direttamente sul pullman. I bus partono dalle principali regioni e città d'Italia a orari prestabiliti e con prezzi dipendenti dalla distanza.

Come accedere al Lucca Comics 2023: i biglietti

Per ragioni di sicurezza sanitaria, Lucca Comics&Games ha un tetto massimo di visitatori ammissibili che corrisponde a 80mila biglietti al giorno. Comprare online il proprio biglietto è indispensabile e sul sito vengono aggiornati il numero di biglietti disponibili per quella giornata: per adesso, solo il 4 novembre risulta sold-out. Il prezzo dei ticket va da 23 a 31 euro per i biglietti individuali a seconda del giorno di ingresso. La spesa per gli abbonamenti va da 39 a 82 euro in base al numero di giorni. Tramite il sito web ogni utente può acquistare fino a cinque biglietti con una singola transazione. Per assistere ai concerti nella nuova Music Tent c'è un biglietto a parte. Bisogna infatti acquistare un ticket speciale che dà accesso a un concerto a scelta (prezzi da 28,75 euro a 40 euro) o un ticket che include sia un evento musicale sia l'ingresso a LCG per quella stessa giornata (prezzi da 47 a 58 euro). Per i bambini al di sotto dei 10 anni e per le persone con disabilità, l'ingresso è gratuito.