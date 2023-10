Zerocalcare non va al Lucca Comics: “Il patrocinio dell’ambasciata israeliana è un problema” Il fumettista annuncia sui suoi social che non parteciperà al Lucca Comics per via del patrocinio dell’ambasciata israeliana: “In questo momento per me è un problema – scrive Zerocalcare – chiedo scusa a chi ha preso i biglietti”.

A cura di Tommaso Coluzzi

"Senza troppi giri di parole: purtroppo il patrocinio dell’ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema". Comincia così il post sui social in cui Zerocalcare annuncia che non parteciperà al festival in programma la prossima settimana, di cui anche quest'anno era tra gli ospiti più attesi. "In questo momento in cui a Gaza sono incastrate due milioni di persone che non sanno nemmeno se saranno vive il giorno dopo, dopo oltre 6000 morti civili, uomini donne e bambini affamati e ridotti allo stremo in attesa del prossimo bombardamento o di un'invasione di terra, mentre politici sbraitano in TV che a Gaza non esistono civili e che Gaza dev’essere distrutta, mentre anche le Nazioni Unite chiedono un cessate il fuoco che viene sprezzantemente rifiutato – si legge nel post – per me venire a festeggiare lì dentro rappresenta un corto circuito che non riesco a gestire".

Il fumettista si scusa con casa editrice e lettori, spiegando l'importanza – anche personale – della manifestazione di Lucca: "Lo so che quello sul manifesto è solo un simbolo – scrive ancora Zerocalcare – ma quel simbolo per molte persone a me care rappresenta in questo momento la paura di non vedere il sole sorgere domattina, le macerie sotto cui sono sepolti i propri cari, la minaccia di morire intrappolati in quel carcere a cielo aperto dove tanti ragazzi e ragazze sono nati e cresciuti senza essere mai potuti uscire".

Il simbolo dell'ambasciata di Israele, che ha il patrocinio dell'evento, ha un motivo ben preciso: ogni anno il manifesto del Lucca Comics – il festival del fumetto più importante d'Europa – viene realizzato da artisti stranieri e quest'anno è toccato a due israeliani. Perciò il patrocinio è una conseguenza simbolica, a seconda della nazionalità degli artisti, e non una questione economica.

Leggi anche Tiziano Ferro esordisce al secondo posto in classifica col suo primo romanzo

Nel resto del post, Zerocalcare racconta di essere stato a Gaza e di essere in contatto con molte persone che ancora ci vivono: "Quando queste persone mi chiedono com’è possibile che una manifestazione culturale di questa importanza non si interroghi sull’opportunità di collaborare con la rappresentanza di un governo che sta perpetrando crimini di guerra in spregio del diritto internazionale, io onestamente non riesco a fornire una spiegazione", scrive ancora Michele Rech.

Il fumettista conclude dicendo che non si tratta di una gara di radicalità e che non c'è nessuna lezione o giudizio morale verso chi andrà a Lucca. E soprattutto non c'è nessuna contestazione nei confronti dei due autori israeliani del poster. Per ora gli organizzatori dell'evento – contattati da Fanpage.it – non commentano, ma ci tengono a ribadire che il patrocinio non è oneroso e che l'accordo risale a maggio.