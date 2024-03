Loredana Bertè esce dall’ospedale: “Mi hanno fatto una terapia d’urto, dovrò continuare gli esami” Loredana Bertè rompe il silenzio social dopo il ricovero a Roma a seguito di problemi all’intestino. La cantante ha fatto sapere di aver fatto rientro a Milano dove dovrà sottoporsi a cure e accertamenti: “Mi hanno fatto una “terapia d’urto”, ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare, seguita da chi di dovere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Loredana Bertè aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero a Roma a causa di "problemi acuti all'intestino". La cantante in un post Instagram pubblicato pochi minuti fa spiega di aver fatto rientro a Milano, dove proseguirà le cure e i controlli.

Le parole di Loredana Bertè

"Dear “Fenz”, oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere". Così comincia il lungo messaggio social di Loredana Bertè condiviso pochi minuti fa sui suoi profili ufficiali. La cantante si scusa con i fan per l'annullamento dei concerti a Roma e a Varese: "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute". Venerdì sarà in tv con The Voice Senior, programma nel quale ricopre il ruolo di giudice: "Ci vediamo venerdì in TV a TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco! Con tutto l’amore che posso. Vostra Loredana", conclude.

Il ricovero a Roma per ‘controlli urgenti'

Loredana Bertè nelle ultime ore è stata costretta ad annullare anche la data a Varese a causa di un problema di salute. La famosa cantante a seguito di ‘problemi acuti all'intestino' è stata costretta al ricovero, a Roma, città nella quale si trovava, per sottoporsi alle cure necessarie e ad "accertamenti urgenti". Con una nota diffusa nel pomeriggio attraverso i social, si è scusata per l'improvviso stop ai concerti: si sarebbe dovuta esibire lunedì 11 marzo al teatro Brancaccio e il prossimo 15 marzo a Varese. Già lo scorso anno era stata ricoverata a seguito di un problema analogo, all'intestino, che l'aveva costretta ad operarsi.