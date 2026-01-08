L’incredibile 2025 di Olly e il gender gap nella musica italiana: cosa raccontano le classifiche FIMI

È stata pubblicata la Top Of The Music 2025 di FIMI, il report sullo stato della musica italiana e le classifiche dei singoli e degli album più venduti in Italia: la particolarità del caso Olly e l’influenza di Sanremo sugli ascolti in Italia.

Olly e Giorgia, Top Of FIMI 2026

Dopo i Wrapped di Spotify, ma anche le classifiche annuali EarOne, è arrivato anche il report FIMI, non solo sullo stato della musica italiana nel 2025, ma anche sulle classifiche degli album e dei singoli più venduti: stiamo parlando del Top Of The Music 2025. Un registro in cui vengono inserite le tre classifiche di vendita di maggior interesse in Italia: infatti, oltre ai singoli e agli album, viene osservato anche il mercato "fisico" italiano, diviso in vinili, musicassette e cd. Uno dei dati più interessanti sicuramente è la doppietta conquistata da Olly, che non solo conquista la prima posizione nella classifica degli album più venduti con "Tutta vita (Sempre)", ma anche la testa nei singoli con il brano vincitore del Festival di Sanremo 2025: "Balorda Nostalgia". È l'unico a esserci riuscito negli ultimi cinque anni, quando tra album e singoli si erano alternati rispettivamente Rkomi e Sangiovanni nel 2021, Lazza e Mahmood & Blanco nel 2022, Geolier e Lazza nel 2023, Tony Effe e Mahmood nel 2024.

Perché la doppia vittoria di Olly rappresenta un'eccezione e l'influenza sanremese negli ascolti nel 2025

Come il nuovo corso sanremese, prodotto dal direttore artistico Carlo Conti, abbia influito sulle classifiche finali di fine anno è chiaro. Lo testimonia non solo il ritorno in testa alla classifica dei singoli più venduti per il brano vincitore del festival (l'ultima volta nel 2022 con "Brividi" di Mahmood & Blanco), ma anche il podio, che si completa con "La cura per me" di Giorgia e "Incoscienti giovani" di Achille Lauro. Negli ultimi cinque anni, a far saltare il podio totalmente sanremese erano stati rispettivamente "Malibù" di Sangiovanni nel 2021, "La dolce vita" di Fedez, Tananai e Mara Sattei nel 2022, "Italodisco" dei The Kolors e "Mon Amour" di Annalisa nel 2023, mentre lo scorso anno "Sesso e Samba" di Tony Effe & Gaia aveva quasi scippato la prima posizione a "Tuta Gold" di Mahmood. Un altro aspetto interessante è la presenza di brani sanremesi nella top 100 annuale, che quest'anno registra 19 brani sui 30 in gara: dopo le analisi sulla comparazione degli ascolti, da un mese fino ai 6 mesi, anche qui si nota una leggera flessione. Infatti, nel 2024, 23 brani su 30 erano entrati nella classifica dei 100 singoli più venduti del 2024.

Lo stato del gender gap e il monopolio linguistico italiano in classifica

C'è anche un altro dato in controtendenza rispetto allo scorso anno, in cui la presenza in classifica di Annalisa, Angelina Mango e Rose Villain, sia tra i singoli sia tra gli album, aveva proposto un'inversione di tendenza nel gender gap musicale. Una proposta durata molto poco se si osservano i dati del 2025, in cui le artiste occupano solo l'11% della classifica album. Rispetto allo scorso anno in cui Anna e Rose Villain abitavano la Top 10, quest'anno neanche la prima è riuscita a raggiungere un posizionamento nelle parti alte della classifica. "Vera Baddie" infatti si classifica solo al 12° posto, mentre nella classifica singoli le mosche bianche sono Giorgia e Angelina Mango, rispettivamente con "La cura per me" e "Per due come noi". Solo 20ª Anna con "Désolée". L'ultimo dato che segna un percorso, un tragitto compiuto nell'ascolto del pubblico italiano si rifà proprio al monopolio linguistico in classifica. Infatti, se fino al 2021, era possibile assistere alla presenza di almeno 25 album stranieri all'interno della Top 100, negli anni successivi questo dato è drasticamente crollato. Nel 2025 sono presenti 90 album italiani nella Top 100, 19 nella Top 20, con "Debí tirar más fotos" di Bad Bunny che rappresenta l'unica eccezione.

Classifica FIMI album più venduti 2025

Tutta vita (Sempre) – Olly Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva Dio lo sa – Atto II – Geolier Debí tirar más fotos – Bad Bunny Locura – Lazza È finita la pace – Marracash Hello World – Pinguini Tattici Nucleari La bellavita – Artie 5ive Tropico del Capricorno – Guè Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi Comuni mortali – Achille Lauro Vera Baddie – Anna Ferite (Deluxe Edition) – Capo Plaza Ranch – Salmo Persona – Marracash Alaska Baby – Cesare Cremonini Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo Icon – Tony Effe Il mio lato peggiore – Luchè Mediterraneo – Bresh

Classifica FIMI singoli più venduti 2025