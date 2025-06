video suggerito

Liberato in concerto nel 2026 a Napoli: ecco come acquistare i biglietti per lo stadio Maradona Liberato ha annunciato un concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il 2026: il cantante torna nella sua città dopo il oppio live a Piazza del Plebiscito: i biglietti saranno in vendita dal 2 giugno.

A cura di Francesco Raiola

Liberato al Maradona nel 2026

Durante il concerto al Circo Massimo di Roma, Liberato ha annunciato il primo concerto nello stadio della sua città, il Diego Armando Maradona di Napoli, che si terrà il 5 giugno 2026. L'artista misterioso ha scritto sui propri canali social "VENG’ A NAPL P’ME F’O MARADOOOOOOO", ovvero "vengo a Napoli per farmi il Maradona" (sic) con una foto scritto nello stile classico del cantante che vede la sua rosa proprio con lo stadio partenopeo in sottofondo. Non è la prima volta che Liberato canta nello stadio della sua città – lo ha fatto per festeggiare i due scudetti del Napoli -, ma è la prima volta che lo fa con un concerto tutto suo, dopo che due anni fa, nel 2023 ha tenuto due concerti in Piazza del Plebiscito il 16 e 17 settembre.

Come comprare i biglietti per il concerto di Liberato nel 2026

Il concerto al Circo Massimo ha visto decine di migliaia di persone accorse per ascoltare la musica di uno dei progetti più riusciti di questi ultimi anni, un mistero che continua anche oggi, nonostante le voci che si inseguono sull'identità del cantante misterioso. Nessuno conferma e quindi continua a rimanere vago. Ma non è vaga la sua musica che il cantante, appunto riporterà nella sua città, come annunciato durante il concerto romano. Il cantante ha anche scritto quando si potranno acquistare i biglietti, e sul sito degli organizzatori si legge che i saranno "disponibili su TicketOne dalle 9.50 di lunedì 2 giugno".

Viennarì e la musica di Liberato

Il 9 maggio scorso, come d'abitudine, visto che la canzone che ha dato il via al progetto era proprio "Nove maggio", Liberato ha pubblicato il suo ultimo singolo, Viennarì ("venerdì"). Il singolo arriva a un anno dalla pubblicazione del suo ultimo album LIBERATO III, uscito nel 2024, seguito di LIBERATO II uscito nel 2022 e quello d'esordio del 2019, a cui si è aggiunta la colonna sonora di Ultras, il film di Francesco Lettieri, regista di tutti i video del cantante. Liberato è stato anche protagonista, il 23 maggio scorso, di un'esibizione dell'ultima canzone proprio sul prato del Maradona, ospite della squadra che proprio quella sera ha vinto il Campionato battendo per 2 a 0 il Cagliari.