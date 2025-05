video suggerito

Liam Payne non ha lasciato testamento dopo la sua morte: chi erediterà il patrimonio da oltre 20 milioni Liam Payne, scomparso ad ottobre 2024, non ha lasciato alcun testamento. Ecco chi erediterà il suo patrimonio da oltre 20 milioni di sterline.

Dopo la morte di Liam Payne, avvenuta sette mesi fa in Argentina, si è a lungo discusso sulla fine che farà la sua eredità. Stando a quanto riportato sui tabloid britannici, il cantante – che in vita non aveva mai fatto testamento – ha lasciato una cifra pari a 24 milioni di sterline, patrimonio che verrà gestito dalla sua ex compagna e madre di suo figlio Bear Cheryl Tweedy.

L'eredità di Liam Payne: a quanto ammonta e chi la gestirà

Inizialmente il patrimonio di Liam Payne ammontava a quasi 29 milioni di sterline, ma la somma si è assottigliata per via delle spese e dei debiti. Stando a quanto riportato nei documenti del tribunale, il cantante avrebbe concesso a Cheryl Tweedy – ex compagna e madre di suo figlio Bear – la gestione del suo patrimonio. È quindi probabile che i 24 milioni vengano affidata a lei prima che il suo primogenito ne possa beneficiare (le norme britanniche sulla successione stabiliscono che il patrimonio viene trasmesso al coniuge legittimo o al parente più prossimo). Secondo quanto si legge sul Daily Mail, dunque, la fidanzata Kate Cassidy (che aveva rivelato che lei e Payne avevano intenzione di sposarsi) non riceverà nulla della sua fortuna.

Le ville e le proprietà di Liam Payne

Una fonte vicina alla star dei One Direction ha raccontato al tabloid quanto il cantante fosse legato al suo unico figlio: "Adorava Bear. Ha sempre voluto fare la cosa giusta per lui dal punto di vista finanziario". E ancora: "È una piccola consolazione sapere che non gli mancherà mai nulla sul fronte economico". Dopo la sua morte, è stata messa in vendita la casa da 3.2 milioni di sterline che aveva acquistato nel Buckinghamshire. Oltre a questa, era proprietario anche di una villa con cinque camere da letto a Foxwood, Chalfont, St Giles nel novembre 2021. Poche settimane prima di morire, si era trasferito insieme a Kate Cassidy in una casa da 9 mila sterline al mese: una villa da sei acri, fornita di stalla e piscina.