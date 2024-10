video suggerito

Cheryl, ex compagna di Liam Payne, rompe il silenzio: "Nostro figlio non lo rivedrà più, basta dettagli ripugnanti" Lo sfogo della cantante Cheryl, ex compagna di Liam Payne e madre di suo figlio Bear. L'artista ha chiesto di mettere fine allo sciacallaggio mediatico sulla morte dell'artista: "Non era solo una celebrità, era un essere umano. Concedetegli un po' di dignità".

A cura di Daniela Seclì

La cantante Cheryl – all'anagrafe Cheryl Tweedy – ex compagna di Liam Payne, ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo dopo la morte dell'ex One Direction. La cantante è stata legata all'artista dal 2015 al 2018. Dalla loro relazione, nel 2017, è nato il figlio Bear. In queste ore, Cheryl ha chiesto di mettere fine allo sciacallaggio mediatico su Liam Payne: "Un giorno mio figlio leggerà quei resoconti ripugnanti".

Morto Liam Payne, lo sfogo dell'ex compagna Cheryl

Cheryl ha rotto il silenzio dopo la morte di Liam Payne. Su Instagram ha pubblicato una tenerissima foto che ritrae il suo ex compagno con il figlio Bear. Lo scatto è stato accompagnato da un lungo sfogo: "Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e provo a metabolizzare il mio dolore in questo momento indescrivibilmente doloroso, mi piacerebbe ricordare gentilmente a tutti che abbiamo perso un essere umano. Liam non era solo una popstar e una celebrità, era un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre per nostro figlio di 7 anni. Un figlio che adesso dovrà affrontare la realtà che non rivedrà mai più suo padre". E ha continuato:

Ciò che preoccupa il mio spirito è che un giorno Bear avrà accesso ai ripugnanti resoconti dei media che stiamo vedendo negli ultimi due giorni. Mi spezza il cuore pensare che in futuro non potrò proteggerlo da questo. Vi prego di considerare che utilità abbiano questi resoconti, se non quella di causare ancora più dolore a tutti quelli che in questo momento stanno raccogliendo i pezzi. Prima di commentare o pubblicare video, chiedetevi se vorreste che vostro figlio li vedesse. Per favore concedete a Liam un po' di dignità dopo la sua morte per riposare finalmente in pace.

Le parole della fidanzata Kate Cassidy

Anche Kate Cassidy, fidanzata di Liam Payne, in queste ore ha rotto il silenzio e ha confidato quanto sia devastante per lei la sua scomparsa:

Grazie per tutte le belle parole e l’amore che mi avete trasmesso in queste ore. Sono completamente smarrita adesso. Niente degli ultimi giorni mi è sembrato reale. Chiedo e prego che voi mi concediate lo spazio per affrontare tutto questo in privato. Liam, angelo mio. Sei tutto per me. Voglio che tu sappia che ti ho amato incondizionatamente e completamente. Continuerò ad amarti per il resto della mia vita. Ti amo Liam.