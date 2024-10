video suggerito

Kate Cassidy rompe il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: “Sono smarrita, continuerò ad amarti” Con una storia pubblicata su Instagram, Kate Cassidy ha rotto il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne: “Sono completamente smarrita. Continuerò ad amarti per il resto della mia vita”. ll cantante, ex membro degli One Direction, è morto a 31 anni precipitando dalla sua camera d’albergo in Argentina. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elisabetta Murina

Kate Cassidy ha rotto il silenzio dopo la morte del fidanzato Liam Payne. Il cantante, ex membro degli One Direction, ha perso la vita a 31 anni precipitando dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. "Sei tutto per me, voglio che tu sappia che ti ho amato incondizionatamente", ha scritto la ragazza.

Le parole della fidanzata

"Grazie per tutte le belle parole e l’amore che mi avete trasmesso in queste ore. Sono completamente smarrita adesso", ha scritto Cassidy su Instagram parlando per la prima volta dopo la scomparsa del fidanzato Liam Payne. La ragazza ha trascorso con lui gli ultimi giorni in Argentina, prima di lasciare Buenos Aires lo scorso 14 ottobre. "Niente degli ultimi giorni mi è sembrato reale", ha continuato. Poi ha chiesto a tutti i fan del cantante e non solo di poter avere lo spazio per affrontare il lutto in privato: "Chiedo e prego che voi mi diate lo spazio per affrontare tutto questo in privato".

Cassidy ha poi continuato il suo messaggio rivolgendosi direttamente a Payne:

Liam, angelo mio. Sei tutto per me. Voglio che tu sappia che ti ho amato incondizionatamente e completamente. Continuerò ad amarti per il resto della mia vita. Ti amo così tanto.

Le ultime ore di Liam Payne a Buenos Aires

Il cantante, ex membro degli One Direction, è precipitato dalla sua camera dell'hotel Caasa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Gli agenti lo hanno trovato senza vita con traumi multipli, soprattutto alla testa. Prima della scoperta del corpo, gli agenti stessi avevano ricevuto una richiesta di intervento allo stesso hotel da qualcuno che lamentava "la presenza di un uomo aggressivo, sotto effetto di droghe, che stava distruggendo la camera". Nella stanza di Payne è stata trovata polvere bianca sparsa su un tavolo con carta d'alluminio. L'artista si trovava in Argentina dal 30 settembre e con lui, fino al 14 ottobre, c'era stata fidanzata Kate Cassidy.